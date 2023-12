Notte de Chelu, Berchidda sold out 

Sulla scia della buona musica e del vermentino di Gallura, della suggestione dei presepi e dei sapori genuini del territorio. Una scia che ha portato a Berchidda migliaia di visitatori arrivati da tutta la Sardegna, in auto, con pullman organizzati dai centri più lontani, con il camper (come per Time in Jazz era previsto uno spazio organizzato). Alla sua decima edizione Notte de Chelu si è ormai consolidata come evento di punta con un mix di cultura ed enogastronomia che fanno da robusto contorno al tema natalizio con gli otto presepi artistici a grandezza naturale allestiti nei rioni (quest'anno dedicati in maniera particolare al tema dell’infanzia). Del resto Notte de chelu è una citazione del sacerdote e intellettuale berchiddese Pietro Casu, autore delle più note canzoni natalizie sarde e il museo a lui dedicato è una delle visite proposte nel programma.

Vino e panadas

Per avere un dato dell’affluenza bisogna affidarsi a una stima sulle degustazioni. Notte de Chelu fa parte del circuito Salude&trigu della Camera di commercio di Sassari che punta sull’enogastronomia. Fino al primo pomeriggio di ieri erano stati venduti 2500 calici con i kit che davano accesso a nove assaggi (sette di vino, uno di birra e l’olio locale) ma è solo il conteggio di chi beve alcolici. Difficile stimare il fiume di panadas, ravioli berchiddesi, formaggio arrosto, seadas negli stand presi d’assalto. Il tutto accompagnato dalle sette note, cifra distintiva del paese, con le due bande, il coro gospel, i cori di musica tradizionale, le tante proposte dal centro di produzione artistica diretta da Paolo Fresu InsulaLab. L’evento si è chiuso ieri sera ma i presepi restano visitabili fino all’Epifania.

Dal Limbara al mare

Sull’altro versante del Limbara, a Tempio, ha preso il via sabato, con l’inaugurazione di Spark, la nuova edizione di Xmas is a place. L’appuntamento natalizio targato ColorArt e ideato da Manuel Marotto prende le mosse dall’elemento centrale dell’installazione natalizia in Piazza Gallura. Si tratta di Spark (scintilla), un abete di 10 metri dalla figura regale, collocato al centro della piazza del Municipio: all’accensione dell’impianto di illuminazione interna, Spark ha esibito un outfit bianco-oro richiamo alla neve e alla regalità del Cristo.

Olbia punta tutte le sue carte sul Capodanno ma si è vestita a festa, soprattutto nello scintillante fronte mare, e ha dato il via agli eventi natalizi dedicati soprattutto ai bambini con la casetta di Babbo Natale e il trenino, nel prossimo fine settimana si entra nel vivo con i concerti gospel e della banda musicale, il villaggio degli elfi e la manifestazione Babbo Natale vien dal mare. A Golfo Aranci ieri è stato inaugurato il grande villaggio di Babbo Natale con musica e spettacoli. E prova a tenere le luci accese anche la Costa Smeralda con l’inaugurazione sabato a Porto Cervo del mercatino di Natale e altrettanto farà Baja Sardinia. La manifestazioni sono inserite nel programma del Comune di Arzachena che per il centro ha allargato la proposta di quest’ultimo fine settimana a slow food e artisti di strada. (c.d.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA