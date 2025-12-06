“Notte de Chelu” a Berchidda tra presepi, calici e musica 

Notte de Chelu ha acceso la sua stella cometa, trasformando Berchidda nel paese dei presepi. Non solo jazz e Vermentino nel paese alle pendici del Limbara: giunta alla XII edizione, la manifestazione inaugurata ieri è un itinerario che unisce cultura, tradizione, musica ed enogastronomia. Alla scoperta degli otto presepi a grandezza naturale realizzati dagli abitanti di altrettanti rioni, visitabili fino all’Epifania, in cui si snoda il Percorso del gusto e dell’artigianato, con degustazioni di piatti locali che raccontano il territorio. Due giorni di eventi, fino a stanotte, che riempiono il paese di saperi, sapori e suoni.

Dalle esibizioni itineranti ai concerti nelle piazze, con oltre cento artisti e quaranta concerti, tra botteghe artigiane e laboratori creativi, Notte de Chelu è un’interpretazione corale della natività e racconta la storia della comunità, quest’anno arricchita da un gemellaggio con il Comune di Norcia, ospitato con il suo presepe e i suoi prodotti tipici. Oltre ai consueti mercatini natalizi allestiti da cinquanta espositori, sono aperti alle visite il Museo del vino e il Museo Pietro Casu, dedicato al poeta e sacerdote berchiddese che, con il suo canto natalizio omonimo, scritto nel 1927, ha ispirato il nome della manifestazione.

Riviera del corallo

E oggi è anche il giorno di partenza del ricco calendario natalizio di Alghero con l’accensione del grande albero di Natale in piazza Porta Terra che darà il via alle scenografie luminose, seguita dal concerto itinerante della Banda Dalerci e dall’accensione della cascata di luci sulla Torre di San Giovanni. Entra nel vivo anche FestivAlguer, la storica rassegna di teatro da strada giunta alla 23ª edizione, con “Missione Roosevelt” , performance itinerante del Tony Clifton Circus e Teatro Necessario Circo. Uno spettacolo partecipato e sovversivo che partirà da un luogo e a un orario segreti, trasformando la città in un palcoscenico urbano: il pubblico diventa protagonista di una missione collettiva in cui la sedia a rotelle si fa strumento di libertà e inclusione. Dall’8 dicembre prende il via “Echi armonici”, che fino al 5 gennaio intreccia jazz e lirica nel calendario del 30° Cap d’Any de l’Alguer. Si parte con la travolgente LestofunkyStreet Band nel centro storico, seguita da concerti al Teatro Civico e appuntamenti di Lirica Diffusa tra chiese e spazi simbolo.

