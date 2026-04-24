Notte da far west, rogo e furti 

Un’altra notte movimentata a Olbia con danneggiamenti di auto, tentativi di furto, un rogo con tre utilitarie distrutte e un inseguimento fuori controllo nel centro storico della città. Il far west notturno è finito all’alba di ieri con una gimcana di un’auto rubata, tallonata dai Carabinieri, nelle vicinanze dell’Isola Bianca. Per il personale dell’Arma è stato l’ennesimo turno di lavoro con gli straordinari, ed è dal fine settimana di Pasqua che nelle strade di Olbia c’è molto da fare.

Rogo nel parcheggio

Il primo allarme è scattato poco prima della mezzanotte in un parcheggio poco lontano al Delta Hotels (non facente parte della struttura). Una colonna di fumo si è alzata, ben visibile in tutto la zona di Tilibbas. Sul posto sono arrivati subito Vigili del Fuoco e Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Le fiamme si sono sprigionate da una Bmw con targa straniera e si sono propagate rapidamente con effetti devastanti, nel giro di pochi minuti sono state distrutte la Bmw e altre due utilitarie vicine. Il personale dei Vigili del Fuoco ha “salvato” le altre auto all’interno del parcheggio. Le cause dell’incendio sono ancora tutte da verificare. La velocità di propagazione del fuoco fa pensare a un incendio doloso che potrebbe essere stato appiccato con del liquido infiammabile. I Carabinieri sono stati chiamati durante la notte per un’altra situazione iniziata sempre a Tilibbas. Poco prima delle due alcuni residenti hanno segnalato tentativi di furto di auto. Alcune utilitarie sono state pesantemente danneggiate. I Carabinieri hanno inseguito due persone che si sono impadronite di un suv. La fuga a tutta velocità si è conclusa nei pressi dell’area portuale dove i ladri hanno abbandonato l’auto rubata e sono scappati.

Arrestato

I Carabinieri hanno anche arrestato un ristoratore olbiese di 33 anni, l’uomo avrebbe protestato con troppa veemenza, passando dalla parte del torto, per gli schiamazzi e la musica ad alto volume vicino al suo locale. Gli era stata notificata la misura del divieto di avvicinamento alle vittime dei “pressanti” richiami. Era esasperato dalle recensioni negative dei suoi clienti infastiditi dagli schiamazzi. Il ristoratore, stando a una nuova segnalazione dell’Arma ha violato la misura avvicinandosi alle presunte vittime ed è stato arrestato.

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