Notte con gli occhi all’insù a Lollove per ammirare luna, stelle e pianeti 

Osservare le stelle e i pianeti in un borgo medievale incastonato tra le montagne è un sogno che diventa realtà.

A Lollove, considerato uno dei borghi più belli d'Italia, proseguono gli appuntamenti sotto le stelle. Dopo l'appuntamento della magica notte di san Lorenzo dove il paesello si è trasformato in “Borgo dei desideri” per la quinta volta grazie all'associazione I Borghi più belli d'Italia, domani si terrà un altro importante evento. Si chiama “G-astronomia” ed è giunto alla quarta edizione dall'unione della locanda Lollovers, con Simone Ciferni, della associazione astronomica nuorese e Corona Ruia. Dalle 20 si comincerà il percorso che porterà alla visione del cielo notturno, con degustazioni di cibo e vini.

Anche l’evento del 10 agosto era analogo. Dopo una cena da Lollovers o Sa Cartolina, i partecipanti hanno espresso un desiderio e osservato la Luna, le stelle e Saturno con il telescopio nel piazzale antistante la chiesetta in compagnia dell'astronoma Claudia Porcu.

