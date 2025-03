Notte bianca in via Nazionale, si recupera sabato prossimo   

A Villacidro, la via Nazionale si sta già vestendo a festa per la manifestazione in notturna prevista questo sabato, che va a recuperare la Notte Bianca saltata lo scorso dicembre per via di un forte temporale. L'iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con i commercianti della zona, è alla sua seconda edizione. Per migliorare l'esperienza dei visitatori e la sicurezza dei partecipanti, la via principale del paese sarà chiusa al traffico da piazza S'Osteria fino alla via Cesare Battisti.

«A seguito dell’annullamento della serata natalizia in su Bixinau de basciu del 7 dicembre a causa delle condizioni metereologiche avverse, i commercianti avevano da subito manifestato il desiderio di recuperare l’evento» spiega l'assessora alle Attività produttive, Loredana Porcu.

I locali commerciali della via Nazionale sono pronti ad accogliere concittadini e visitatori con una serie di sorprese: «La serata dell'otto marzo, a partire dalle 18, chiuderà i festeggiamenti carnevaleschi e renderà omaggio alla Donna nella giornata a lei dedicata, con negozi aperti, street food, hobbisti, musica e spettacoli dal vivo con la Mogoro Street Band e Dj Ramon – continua Porcu - Come assessora alle Attività produttive sono molto soddisfatta dell’intraprendenza e dell’entusiasmo che le nostre attività stanno manifestando. Sono sicura che tutto questo potrà essere il preludio, nel tempo, di un’organizzazione più strutturata e alla quale l’amministrazione darà il massimo supporto». (m. m.)

