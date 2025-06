Notte bianca, buona la prima Invasione nel centro cittadino  

Buona la prima. L’’esordio stagionale delle Notti bianche è stato un successo che fa ben sperare per il prosieguo dell’estate. Negozi aperti sino tarda sera, animazione e piatti tipici per migliaia di persone a passeggio tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio vietati alle auto. La prima notte bianca della stagione turistica, rassegna consolidata che tiene in piedi lo stesso format da parecchi anni, ha riempito le strade dello shopping. Vetrine ordinate e illuminate a giorno, allestite con i colori più in voga: tante offerte e articoli d’abbigliamento in saldo.

Il risultato, a sentire i negozianti, è stato incoraggiante anche se il basso potere d’acquisto dei clienti ha limitato il giro d’affari. Tanta musica lungo il classico circuito pedonale, con gruppi di ballo organizzati che hanno coinvolto giovani e adulti sulla balera d’asfalto. In attesa della riapertura del parcheggio multipiano, le vie laterali traboccavano di macchine già prima delle nove. Al chiaro di luna hanno lavorato bene anche i giostrai, la ruota panoramica, tanti venditori ambulanti e gli stand artigianali allestiti nel collaudato mercatino di via Monsignor Virgilio. Quello di giovedì sera è stato il primo dei quindici appuntamenti con lo shopping sotto le stelle: dieci si terranno in centro e cinque ad Arbatax. Per l’organizzazione della rassegna, oltre a una sfilata di moda e attività promozionali, il Comune ha stanziato 33mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA