Notte bianca, assalto alla città 

Una folla immensa giovedì sera ha onorato “La passeggiata nuorese”, il titolo dato quest'anno alla Notte bianca. Dalle 17 a mezzanotte, commercianti, hobbisti, musei e attività economiche hanno realizzato un mercatino per le vie del centro collaborando l'un l'altro in piena sinergia.

Il pienone

«Noi commercianti siamo rimasti piacevolmente soddisfatti della forte risposta partecipativa. È un grande segnale, simbolo del genuino bisogno dei cittadini di riappropriarsi di spazi di convivialità e commercio - dice Claudia Gambioli della libreria Mieleamaro -. Ringraziamo il Comune e l'assessora Grazia Mele per averci reso protagonisti. È stata un’occasione anche per noi di avvicinarci reciprocamente pensando alle famiglie e ai bambini. Resta da chiederci, come commercianti, cosa fare per il futuro, con l'auspicio che questi eventi sporadici tornino a caratterizzare in termini di partecipazione una quotidianità ormai spenta». Un evento che è stato motivazionale per tutta la città, come racconta Chiara Manca della galleria Mancaspazio che si è occupata di coordinare varie associazioni e non solo: «La città era viva, c'era voglia di stare insieme, uscire e godersi quel che poi è stato: una passeggiata nel centro storico animato dalle varie attività - dice -. Con hobbisti, artigiani e nuove realtà abbiamo collaborato in piena armonia, è stato davvero stimolante. Ho esposto alcune stampe di vari artisti, ma è stato anche un modo per dare il via alla collaborazione con i ragazzi del gruppo Nuoro HipHop Jam che si sono esibiti stupendo tutti i passanti. Sono intelligenti, creativi, preparati e con una capacità di mettersi in contatto con le persone che andrebbe valorizzata. Bisognerebbe dare più spazio, tempo, luoghi a questi artisti e a queste iniziative». L'hobbista Egle Ticca parla a nome della sua categoria: «I passanti hanno acquistato da tutti noi. Già dalle 17.30 la folla era immensa, non solo ragazzini, ma persone di tutte le età. Siamo rimasti sorpresi anche per il numero delle attività che hanno partecipato».

Notte di cultura

Buoni anche gli ingressi nei musei, con vari eventi «L'incontro con Enzo Favata a Spazio Ilisso è stato molto partecipato - dice la guida Christian Deiola -. Anche la mostra di Tonino Casula si è rivelata attrattiva e magnetica per un pubblico sempre più esigente dal punto di vista culturale». I risultati hanno parlato chiaro e, dato il successo riscontrato, l'iniziativa si ripeterà ogni giovedì con i "Giovedì colorati". «Le attività hanno rispettato gli impegni presi chiudendo all'ora stabilita nonostante il non rilevante riscontro di vendite. Questo ci fa capire che si è trattato di una ripartenza positiva in un periodo povero di eventi - dice il presidente del Centro commerciale naturale, Salvatore Piredda -. Ora l'obiettivo è quello di tenere il ritmo con gli appuntamenti del Ccn, i "Giovedì colorati" di settembre, gli appuntamenti di ottobre e novembre per poi avvicinarci a Natale: il momento commerciale più importante per le nostre imprese».

