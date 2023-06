Notte Azzurra o Celeste? 

La Plata. Un grande numero dieci ha una predisposizione naturale per scovare i suoi eredi, anche quando sono “cuccioli”. E Roberto Mancini ha arruolato in azzurro suscitando incredulità, prima che il talento esplodesse, Nicolò Zaniolo e poi Simone Pafundi. Il 17enne che gioca poco anche nell'Udinese, ha inventato un gol su punizione alla Maradona che ha trascinato l'Under 20 alla finale mondiale contro l'Uruguay di stasera (ore 23, Rai 2) nello stadio intitolato al Pibe de Oro a la Plata.

La Nazionale U20 di Carmine Nunziata ha spopolato ai mondiali mettendo in luce una serie di talenti: dall'esterno empolese Tommaso Baldanzi all'attaccante interista Pio Esposito. Ma il trascinatore è il tuttocampista Cesare Casadei, talento precoce interista passato a peso d'oro al Chelsea. Ha segnato 7 reti in 5 gare, una in più del record di Paolo Rossi e Schillaci in un torneo Fifa. Alla prima finale, gli azzurrini oggi cercheranno di strappare all'Uruguay (che ne ha già giocato due, entrambe perse) un piccolo grande Mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA