Notte al Centro giovani in tenda e sacco a pelo 

Per molti di loro è stata la prima notte passata fuori casa insieme agli amici. Un’esperienza indimenticabile per i ragazzi e le ragazze protagonisti della “Notte sotto le stelle al Centro giovani” di Sestu.

Sette famiglie hanno partecipato alla cena nel Centro in vico Pacinotti, poi i ragazzi hanno dormito all’aperto, con tenda e sacco a pelo. «Una risposta ai vandalismi», spiega l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau, «l’educazione, il senso civico, l’aggregazione si creano condividendo. Hanno cucinato, montato le tende, passato la notte in totale divertimento, con poche regole ma buone. Una comunità educante nasce mettendo al centro i giovani, dando loro modo di comprendere il valore del bene pubblico che usano per divertirsi, e la loro risposta è stata così bella da renderci orgogliosi. A breve il Centro organizzerà nuovi eventi e la partecipazione sarà sempre gratuita».

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