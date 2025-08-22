VaiOnline
Aosta.
23 agosto 2025 alle 00:27

Notte a -7 in una buca nella neve, alpinisti salvi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

AOSTA. Hanno trascorso la notte a -7, in una buca nella neve a quattromila metri di quota, aspettando l’arrivo di un elicottero. E per i due alpinisti tedeschi bloccati sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, la salvezza è arrivata all’alba: con un’operazione lampo il velivolo del soccorso alpino, decollato da Aosta alle 5.30, è riuscito a raggiungerli in pochi minuti, trasportandoli subito a valle per trasferirli all’ospedale Umberto Parini. «Non avevano traumi, né problemi legati alla quota o al freddo, come l'ipotermia o il congelamento - dice Guido Giardini, responsabile del centro di medicina di montagna - Erano ben equipaggiati con indumenti tecnici, hanno scavato una buca nella neve: è il modo migliore per non far scendere troppo la temperatura. E poi non hanno dormito: in quelle situazioni ci si scalda a vicenda». Se sulle Alpi valdostane l’intervento ha avuto un lieto fine, ieri è stata comunque una giornata nera per gli incidenti in montagna. Sul Monte Prena, nel massiccio abruzzese del Gran Sasso, un escursionista aquilano, disperso da giovedì sera, è stato ritrovato senza vita dai soccorritori. In Trentino, in val Rendena, un’escursionista di 62 anni di Rimini è morta davanti al figlio, dopo una caduta di 150 metri lungo il Sentiero dell'Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras