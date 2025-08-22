Notte a -7 in una buca nella neve, alpinisti salvi 

AOSTA. Hanno trascorso la notte a -7, in una buca nella neve a quattromila metri di quota, aspettando l’arrivo di un elicottero. E per i due alpinisti tedeschi bloccati sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, la salvezza è arrivata all’alba: con un’operazione lampo il velivolo del soccorso alpino, decollato da Aosta alle 5.30, è riuscito a raggiungerli in pochi minuti, trasportandoli subito a valle per trasferirli all’ospedale Umberto Parini. «Non avevano traumi, né problemi legati alla quota o al freddo, come l'ipotermia o il congelamento - dice Guido Giardini, responsabile del centro di medicina di montagna - Erano ben equipaggiati con indumenti tecnici, hanno scavato una buca nella neve: è il modo migliore per non far scendere troppo la temperatura. E poi non hanno dormito: in quelle situazioni ci si scalda a vicenda». Se sulle Alpi valdostane l’intervento ha avuto un lieto fine, ieri è stata comunque una giornata nera per gli incidenti in montagna. Sul Monte Prena, nel massiccio abruzzese del Gran Sasso, un escursionista aquilano, disperso da giovedì sera, è stato ritrovato senza vita dai soccorritori. In Trentino, in val Rendena, un’escursionista di 62 anni di Rimini è morta davanti al figlio, dopo una caduta di 150 metri lungo il Sentiero dell'Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta.

