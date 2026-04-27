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28 aprile 2026 alle 00:23

Notizie riservate sulle aste giudiziarie: aperta un’inchiesta 

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Acquisizione di informazioni riservate sulle aste già fissate, operazioni pianificate (con il coinvolgimento di prestanome) per allontanare potenziali acquirenti dei beni e schermatura di tutte le offerte presentate per “pilotare” le vendite: sono alcune delle presunte condotte illecite (turbativa delle procedure fallimentari) sulle quali sta indagando il procuratore facente funzioni di Tempio, Alessandro Bosco. Il fascicolo, coperto dal massimo riserbo, riguarderebbe una importante azienda (fallita), con sedi a Olbia e Arzachena, per lungo tempo fornitrice di beni per la Costa Smeralda e per la clientela di diversi centri costieri (anche Palau e Santa Teresa). Stando ai pochissimi elementi che trapelano dal lavoro del pm Bosco, una decina di persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati della Procura di Tempio per il presunto condizionamento indebito (condotte tutte da dimostrare) delle aste giudiziarie fissate dai giudici e riguardanti i beni della società in liquidazione giudiziale (fallimento). Uno dei primi elementi che sarebbero evidenziati nelle ipotesi di reato è la circolazione di informazioni riservate sulle persone potenzialmente interessati ai beni in vendita. Il titolare del fascicolo avrebbe individuato la fonte delle notizie che avrebbero dovuto rimanere segrete. Sulla base delle informazioni acquisite indebitamente sarebbe stato poi orchestrato un piano per favorire alcune persone e scoraggiarne delle altre. Le indagini sono ben lontane dalla conclusione, pm e polizia giudiziaria stanno valutando tutti i dati già acquisiti. Tra gli indagati ci sarebbero due professionisti, le attività di polizia giudiziaria sono state condotte a Olbia, Arzachena, Tempio e Alghero. Alcuni degli indagati sono difesi dai penalisti Giancarlo Frongia, Giuseppe Corda, Giovanni Azzena, Marco Salism, Domenico e Angela Putzolu.

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