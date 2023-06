Notizie riservate in cambio di formaggio  

L’ex comandante del Nucleo radiomobile di Iglesias dei Carabinieri, il luogotenente in pensione Antonello Manca, 63 anni, ha chiesto di patteggiare una condanna a 4 anni di reclusione al giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Giuseppe Pintori. Il gup si è riservato di decidere alla fine dell’intero procedimento, visto che Salvatore Desogus e Francesco Pilia (41 e 43 anni, anche loro di Iglesias) hanno scelto di essere processati con l’abbreviato.

Il patteggiamento

Secondo l’accusa il militare avrebbe rivelato ad un pregiudicato delle informazioni confidenziali su operazioni di polizia giudiziaria, in cambio di regalie: in modo particolare generi alimentari come forme di formaggio, ricotta, salumi o carne. Ma non solo. Oltre che di corruzione, almeno stando alle imputazioni mossa dalle sostituta procuratrice Rita Cariello, l’ex comandante del Norm deve rispondere anche di rivelazione di segreto d’ufficio, accesso abusivo a sistema informatico, peculato per il presunto uso illegittimo dell’auto di servizio, truffa, falso, violazione di sigilli e per il possesso non autorizzato di una paletta per l’alt senza numero di matricola. I suoi legali Riccardo Floris e Alessandro Corrias hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero, ma l’ultima parola sulla congruità della pena a 4 anni spetta al Gup Pintori che dovrà stabilire ratificare l’accordo.

Gli abbreviati

Gli altri due imputati, difesi dagli avvocati Riccardo Floris e Francesco Marongiu (Pilia), hanno invece optato per un rito abbreviato che, in caso di condanna, assicura lo sconto di un terzo della pena. L'accusa più pesante mossa all'ex numero uno del Norm iglesiente – che in carriera ha condotto numerose importanti indagini – è quella di corruzione. In cambio di regali avrebbe rivelato a Salvatore Desogus (a quel tempo detenuto ma con la possibilità di uscire per lavorare) informazioni su inchieste condotte dalla Procura, ma anche contenuti di conversazioni intercettate, e che poi l’interlocutore avrebbe passato agli interessati. Non solo. In un’occasione avrebbe rivelato anche a Francesco Pilia l’identità degli autori di una perquisizione, sempre in cambio di alcune forme di formaggio. Il processo inizierà ad ottobre.

