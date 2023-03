Notificate 1.500 cartelle per l’accertamento Tasi 2017  

È rimasta in vigore fino al 31 dicembre del 2019, fino al punto che, della Tasi, in tanti ne avevano dimenticato l’esistenza. Ma il Comune no.

Nei giorni scorsi, infatti, ha fatto notificare 1.500 cartelle che contengono l’accertamento Tasi del 2017. «Si tratta di un recupero stimato in 157 mila euro - spiega la responsabile dell’ufficio tributi - per il quale, gli impiegati sono a completa disposizione dei cittadini, per fornire tutte le spiegazioni di cui hanno bisogno». Il tributo per i servizi indivisibili, potrebbe essere già stato pagato e in questo caso, gli impiegati degli uffici di Piazza Italo Diana, sono a disposizione per l’aggiornamento dei dati. «Non si tratta di evasione - precisa il sindaco Ignazio Locci - preferisco parlare di omesso pagamento, perché non credo che il cittadino non voglia pagare, piuttosto, dimentica di farlo o, purtroppo, spesso non è nelle condizioni di poterlo fare». In questi casi, ci sarebbe anche la possibilità di dilazionare in due o tre volte il pagamento. Un terzo di quanto si vorrebbe recuperare (trascorsi 60 giorni, si passa al recupero coattivo) ovvero 50 mila euro circa, sono gli omessi pagamenti della tassa al Comune, da parte di altri enti pubblici che posseggono beni immobili in città e anche alcune società.