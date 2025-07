Notifica Imu errata, beffa per il Comune 

Sedie vuote, una maggioranza costretta alla continua conta e un buco da 330mila euro. È stata un'altra seduta travagliata, quella andata in scena nell’Aula di via Carboni, dove la “questione azzurra” ha messo a rischio l’approvazione di un atto finanziario delicato e urgente. Assenti i consiglieri Antonio Iatalese e Vincenzo Pecoraro (quest’ultimo aveva annunciato un ritardo, ma non ha mai raggiunto l’Aula) mentre dai banchi di Forza Italia è arrivato l’ennesimo segnale di insofferenza: alla defezione, già annunciata, di Paolo Angioi si è aggiunto l’abbandono a metà lavori di Gianfranco Licheri e Davide Tatti. Solo grazie alla seconda convocazione, il centrodestra ha potuto approvare (con undici voti favorevoli e un astenuto) un debito fuori bilancio di quasi diecimila euro. Ma non è stato però possibile votare l’immediata esecutività dell’atto, che richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri. Il provvedimento ha però un peso politico e contabile maggiore rispetto alla cifra in discussione.

La storia

La spesa deriva da una sentenza della Corte di giustizia tributaria che ha dato ragione a una società contribuente, annullando le cartelle di pagamento per l’Imu dovuta negli anni 2013, 2014 e 2015. Il nodo centrale? Le notifiche degli atti, ritenute non valide in quanto avvenute nel periodo in cui la società stava trasferendo la sede legale e modificando il rappresentante legale. Insomma, gli uffici comunali hanno inviato le cartelle a persone e indirizzi precedenti a quella variazione. Un’irregolarità, secondo riportato in Aula dall’assessore al Bilancio, Gigi Mureddu, che ha impedito al Comune di portare a termine la riscossione, causando la perdita di oltre 330mila euro. Non solo, il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese legali.

Il dibattito

«Non possiamo liquidare la questione come un semplice debito fuori bilancio - ha denunciato Francesco Federico, di Oristano Democratica e Possibile – È nostro dovere comprendere come si è arrivati a questo ammanco». A rincarare la dose Fulvio Deriu (Fratelli d’Italia), che ha annunciato una richiesta di accesso agli atti per verificare se gli immobili coinvolti siano in regola dal punto di vista urbanistico. «Se emergessero irregolarità – ha avvertito – sarò io a presentare un esposto all’ufficio tecnico». Tono fermo anche da Sergio Locci (Aristanis): «Senza voler criminalizzare nessuno, richiedo che gli uffici si avvalgano di personale realmente qualificato nel settore tributario». Per Giuliano Uras (Oristano al Centro) «non si possono scindere la responsabilità dal ruolo. Chi accetta un incarico, ne assume gli oneri: dobbiamo capire chi ha sbagliato e perché».

Barriere

Il Consiglio poi ha approvato all’unanimità una mozione del centrosinistra per chiedere alla Giunta l’avvio della mappatura delle barriere architettoniche in città e la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. «Oristano è uno dei pochi Comuni sardi ad aver redatto il Peba, che però necessità di risorse per essere attuato - ha replicato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Siamo pronti a partecipare a un bando regionale che assegna fino a 40 punti ai Comuni già in possesso del Piano».

RIPRODUZIONE RISERVATA