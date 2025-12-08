Note su carta A Cagliari libri e musica 

Note su carta, il Festival letterario tra musica e parole organizzato dall’associazione Ennio Porrino di Elmas sfoglia ormai le sue ultime pagine . “Tra suoni e poesia” è il titolo della prima parte della penultima tappa della rassegna che prende il via oggi alle 10 a Cagliari nel Teatro di via Stoccolma.

L’appuntamento sarà aperto dal volume “Gesualdo Pellegrini” (Grafiche Ghiani) l’intensa ed emozionante biografia dedicata al protagonista della musica flautistica a Cagliari. Seguirà la presentazione dell’ultimo lavoro di Graeme Lawson “Le vie dei suoni” (Garzanti) a cura di Patrizia Zuncheddu e del libro di Carmen Campus, “Janas”, Lfa. Alle 17, sarà la volta del serrato confronto tra “I grandi protagonisti” della storia della musica, rivisitati dal direttore d’orchestra, compositore e flautista Federico M. Sardelli, “Vivaldi secondo Vivaldi” (Il Saggiatore) dal musicologo Luigi Magnani, autore di “Van B.” (Manzoni) e da Luca Boero che ha scritto “Rida senza dare nell’occhio. Erik Satie tra umorismo e ironia” con la prefazione di Elisabetta Piras.

RIPRODUZIONE RISERVATA