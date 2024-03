“Note senza tempo” riparte da Sassari con La Calandria  

Vent'anni di attività concertistica, incisioni discografiche, eventi musicali e una voglia di crescere inarrestabile. L’associazione Dolci Accenti celebra questo speciale traguardo presentando la sesta edizione del festival internazionale di musica antica “Note senza tempo”, che prenderà il via giovedì 21 marzo, giornata europea della musica antica, alle 19 nella chiesa di San Pietro in Silki a Sassari, per proseguire nei prossimi mesi con tanti appuntamenti a ingresso gratuito in luoghi di straordinario interesse storico culturale. Esperti e appassionati avranno la possibilità di riscoprire sublimi melodie del passato, rievocate attraverso l'utilizzo di autentici strumenti d’epoca o di copie per un’esecuzione il più vicino possibile all'idea originale del compositore.

La manifestazione, diretta artisticamente da Daniele Cernuto, è organizzata con il contributo della Regione, della Fondazione e dei comuni di Sassari, Uri, Ploaghe, Porto Torres, Sennori e Bulzi, ed è inserita nel cartellone di “Salude & Trigu” della Camera di Commercio del Nord Sardegna.

Il concerto inaugurale vedrà protagonista l’ensemble La Calandria diretto dall’olandese Willem Peerik, che proporrà “Aus der Tiefe ruf ich Herr, zu dir” (Dal profondo ti chiamo Signore), tratto dalle Cantate di Bach. Con le voci di Alida Oliva (soprano), Bianca Simone (alto), Jiangchen He (tenore) e Decio Biavati (basso).

