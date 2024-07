Nella suggestiva cornice della Basilica di San Gavino a Porto Torres è andato in scena il sesto festival internazionale di musica antica “Note senza tempo” con l’esibizione in prima assoluta del concerto: “Scarlatti project – Vespro della Beata Vergine”. Un tributo artistico al genio di Alessandro Scarlatti, oltre ad un vero e proprio incredibile viaggio, volto alla scoperta dei manoscritti dell’autore e di straordinari inediti, rimasti nascosti per secoli e riportati alla luce grazie ad una ricerca minuziosa nelle varie biblioteche tra Italia e Germania. Realizzando, attraverso l’accurato lavoro dell’ensemble Dolci Accenti di Sassari insieme all’Hof-Musici di Praga, un percorso musicale unico nel suo genere. Oggi alle ore 15 uno speciale dedicato all’evento e curato da Clizia Stangoni.