“Note di Cagnulari” Assapora e divertiti! 

Domani e dopodomani l’ExMa di Tissi ospiterà la nuova edizione di “Note di Cagnulari - Festival Enogastronomico”, un appuntamento dedicato agli amanti del buon vino, della cucina autentica e delle esperienze capaci di unire gusto, cultura e tradizione.

L'evento, promosso dal Comune e organizzato con le associazioni Binzas e Servitia, nasce con l'obiettivo di valorizzare il Cagnulari, vitigno identitario del territorio, e di raccontare le eccellenze locali attraverso degustazioni, laboratori, incontri culturali e momenti di intrattenimento. «Assapora, impara, divertiti!» è il motto dell’edizione 2026.

“Note di Cagnulari” «è molto più di un evento enogastronomico», sottolinea il sindaco GianMaria Budroni. «È un’occasione per valorizzare il nostro territorio, le sue eccellenze produttive e la sua identità culturale, creando momenti di incontro e condivisione che mettono al centro le persone, le tradizioni e i saperi della nostra comunità».

La manifestazione prenderà il via domani alle 16.30 con il raduno di auto e moto d’epoca. Tra gli ospiti più attesi spicca Pietro Catzola, autore del volume “Il Cuoco dei Presidenti” e Alberto Carta, chef, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sapori, tecniche e racconti della cucina contemporanea. Alle ore 19.30 apriranno gli stand delle cantine e dei produttori vitivinicoli, mentre alle 20.30 prenderà il via la cena della tradizione. La musica: Doc Sound Acoustic Trio e Country Road Band.

Il giorno dopo il festival riprenderà alle 10.30 con una ricca proposta di laboratori ed esperienze dedicate alla cucina, alle tradizioni e alla cultura del vino. Tra gli ospiti Bianca Pazzola e Giacomo Pisuttu; Fausto Tavera e Thierno Khole; Matteo Sanna e Antonello Casula. Alle 13 il pranzo della tradizione. E ancora tanta musica.

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