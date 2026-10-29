“Note d’artista” alla Quadreria sarda In mostra 36 opere di Alberto Scalas 

La mostra “Note d’artista” di Alberto Scalas arriva a Villanovaforru e prende posto nella Quadreria sarda, dove sarà inaugurata oggi alle 17. Si tratta di 36 opere, di cui 12 inedite, dedicate al tema della musica, e ricordano il percorso di crescita personale e artistica dell’autore tramite una pittura che intreccia linee e colori.

Figura di spicco dell’arte contemporanea, già presente alla Biennale di Venezia e alle Olimpiadi di Vancouver, Alberto Scalas affianca questi ultimi lavori del 2026 a 24 quadri storicizzati. La rassegna, curata dal direttore artistico Paolo Sirena con gli allievi della Promoform, rimarrà aperta nella sede di via Argiolas fino al 17 gennaio, con visite nei fine settimana o su prenotazione.

Oltre all’esposizione temporanea di Scalas, la Quadreria sarda accoglie la Pinacoteca comunale con la sua collezione di opere raccolte in più di quarant’anni di attività e donazioni.

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