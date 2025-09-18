“Note da Oscar” al Carmen Melis 

Oggi alle 20 e domenica alle 19 al Teatro Carmen Melis si inaugura “Rotte sonore", la nuova rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari, che prevede, per le due serate inaugurali, il concerto dal titolo “Note da Oscar”, con Federico Mondelci (nella foto), direttore e sassofonista marchigiano, da trent’anni uno dei più apprezzati interpreti del panorama musicale, che si esibisce, per la prima volta a Cagliari sia dal podio che come solista al sassofono, insieme all’Orchestra del Teatro Lirico.

“Rotte sonore” è un ideale viaggio tra sonorità diverse ed atmosfere di paesi lontani nel tempo e nello spazio che guardano al jazz e al musical americano, ma anche all’opera lirica e alla danza europea e che, nei sette programmi musicali proposti, vogliono essere un appetibile preludio alle Stagioni d’opera e di danza 2025-2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA