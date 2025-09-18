VaiOnline
Cagliari, oggi alle 20 e domenica alle 19
19 settembre 2025 alle 00:18

“Note da Oscar” al Carmen Melis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi alle 20 e domenica alle 19 al Teatro Carmen Melis si inaugura “Rotte sonore", la nuova rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari, che prevede, per le due serate inaugurali, il concerto dal titolo “Note da Oscar”, con Federico Mondelci (nella foto), direttore e sassofonista marchigiano, da trent’anni uno dei più apprezzati interpreti del panorama musicale, che si esibisce, per la prima volta a Cagliari sia dal podio che come solista al sassofono, insieme all’Orchestra del Teatro Lirico.

“Rotte sonore” è un ideale viaggio tra sonorità diverse ed atmosfere di paesi lontani nel tempo e nello spazio che guardano al jazz e al musical americano, ma anche all’opera lirica e alla danza europea e che, nei sette programmi musicali proposti, vogliono essere un appetibile preludio alle Stagioni d’opera e di danza 2025-2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Taglio delle tasse per il ceto medio»

Il viceministro Leo: la riduzione dell’Irpef coinvolgerà i redditi fino a 50mila euro 
La crisi

L’appello dell’Isola per Gaza: «Stop ai missili, siamo con voi»

Continuano in tutta la Sardegna le iniziative contro il «genocidio» 
Red. Pol. (Hanno collaborato F. Lai e G.L. Porrà)
Sanità

Neuropsichiatria negata ai bambini: accuse alla Regione

La Garante per l’infanzia: intervenga sul caso Lanusei 
Roberto Secci
L’intervista

«Io, l’eroe ragazzino della tragedia del Dornier»

Marco Sulis, cagliaritano, aveva quindici anni quando riuscì a mettere in salvo tutti i superstiti 
Piera Serusi