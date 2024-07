“Note con le stelle” nell’anfiteatro 

L’anfiteatro comunale, di Siliqua, è pronto a ospitare la terza edizione della rassegna di musica, spettacoli e danza, “Note con le stelle”.

La manifestazione, della durata di cinque giorni, prenderà il via alle 22 di domani, con lo spettacolo di fine anno degli allievi del corso di ballo dell’Asd Fun Fit. La serata del 3 sarà dedicata alla musica, con il gruppo musicale Revive, che eseguirà una selezione di brani rock e altri generi musicali. Il 4, a salire sul palco sarà il gruppo musicale Zirichiltaggia, con il tributo a Fabrizio De André.

L’inizio del concerto è per le 22. Ancora musica il 5 agosto, dalle 21,30, il gruppo Rock in trio, condurrà gli spettatori attraverso un viaggio nella storia dei più grandi successi rock. Il 6, serata di chiusura, andrà nuovamente in scena la danza. Sul palco di via Oslo, dalle 21,30, si esibiranno gli allievi della scuola Last Dance Power, per il saggio di fine corso.

Per tutta la durata della manifestazione, nell’area dell’anfiteatro, saranno presenti dei punti ristoro. La rassegna è organizzata dall’associazione sportiva Calcio Siliqua e dalla Pro loco, con il finanziamento delle attività produttive del paese e il patrocinio del Comune. (a. cu.)

