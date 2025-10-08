«Nostro padre visitato e rimandato a casa» 

Quando iniziano a parlare la voce trema, del resto hanno perso da poco i genitori. Un’altalena tra lacrime e ricordi degli ultimi istanti. Poi sale rabbia: «Chi dice di non fare allarmismo sbaglia, abbiamo davanti un nuovo mostro che può colpire tutti, in qualsiasi momento e luogo. Le disinfestazioni fatte ogni tanto non bastano. E poi ci sono tanti controsensi». Parole di Alessio e Debora Piras, i figli di Sergio, l’ottantenne di Santa Giusta morto a causa della Febbre del Nilo pochi giorni fa, il terzo e ultimo decesso per West Nile in provincia di Oristano. Stesso pensiero pensiero di don Maurizio Spanu, il figlio di Anna Rita Piras, 68 anni, la donna di Cabras morta il 15 settembre dopo aver contratto anche lei il virus che nell'Oristanese fa sempre più paura.

Il racconto

Alessio e Debora Piras ieri erano in cimitero per sbrigare le ultime pratiche dopo il seppellimento del loro papà: un uomo di 80 anni sano, che fino a fine luglio passeggiava, andava al ristorante con la famiglia, nuotava con la nipotina. Poi l’inizio di un incubo e il dramma. «Ancora oggi non sappiamo dove e quando nostro padre è stato punto dalla zanzara - raccontano - Prima di stare male, ha trascorso diverse giornate in spiaggia ad Abarossa, ha passeggiato in centro a Oristano e Santa Giusta». Sergio Piras ha avuto la prima febbre alta, un affaticamento e svenimenti il 2 agosto: «A quel punto abbiamo raggiunto il Pronto soccorso - raccontano - E dopo 12 ore di attesa è stato visitato. I medici hanno subito parlato di un’infezione urinaria, gli è stato prescritto un antibiotico, poi mandato a casa». Dopo due giorni è stato nuovamente male: «La temperatura era alta e guardava nel vuoto, non era più nostro padre - raccontano - Siamo tornati al Pronto soccorso e dopo altre 12 ore di fila è stato visitato». Poi il ricovero in neurologia e due giorni dopo la diagnosi: «Meningite dovuta alla positività del virus - spiegano - è stato poi trasferito a San Gavino perché nel reparto di Rianimazione del San Martino non c’era un letto». È entrato in coma. Il 18 settembre è stato trasferito a Oristano ma per i medici non c’era più nulla da fare.

La rabbia

Deborah e Alessio sono un fiume in piena: «Nostro padre era diabetico e aveva una leggera aritmia cardiaca: è morto a causa del virus». Se la prendono poi con la mancata prevenzione contro le zanzare: «Come è possibile nel 2025, davanti a questa emergenza, intervenire solo in alcune zone o in occasione di eventi?».

I dubbi

Don Maurizio Spanu, parroco di Solanas ma anche direttore della Caritas arborense e cappellano del carcere di Massama, ha accompagnato la mamma al Pronto soccorso dieci giorni prima che la donna morisse: «Era fragile, prendeva farmaci immunosoppressori per altre patologie, il virus è riuscito a buttarla giù. I pazienti a rischio a mio avviso devono in qualche modo essere tutelati». Don Maurizio Spanu poi aggiunge: «Ci dicono di evitare ristagni, poi però siamo circondati da canali e risaie. Che senso hanno queste raccomandazioni? Nelle settimane che ho trascorso in ospedale con mia madre, io stesso sono stato assalito dalle zanzare. Il cortile e il corridoio interno erano invasi. Una domanda occorre porsela. Forse».

