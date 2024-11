«Nostro fratello è un santo» 

Sono passati quasi sessant’anni dalla sua morte, ma nella stanza di don Antonio Loi il tempo sembra essersi fermato. Il letto in cui il prete di Decimoputzu esalò l’ultimo respiro è coperto da un telo cerato per preservare quel che rimane di quelle gocce di sangue versate sul copriletto; su un mobile il messale ancora aperto; lo scrittoio che pare essere stato utilizzato un minuto prima. Solo l’odore e il colore ingiallito dei libri non mentono, sono passati 59 anni.

Nella casa

L’aria rarefatta di quell’ambiente - dove campeggia anche la prima pagina dell’Unione Sarda del 22 settembre del 1892, giorno in cui nacque la madre del parroco Greca Furcas, morta a 102 anni – sembra quella di un vecchio museo. In quella casa di via Grande dove don Antonio Loi nacque e morì nel 1965 a soli 29 anni dopo aver combattuto per cinque contro un linfoma, vivono ancora le sorelle Agata di 91 anni e Teresa di 96, sempre pronte ad accogliere chi chiede l’intercessione di quel sacerdote che presto potrebbe diventare beato.

Il percorso

«Sono passati sette anni dall’inizio del percorso canonico di beatificazione, ma per noi e per le persone di Decimoputzu nostro fratello è già un santo – raccontano Agata e Teresa -, Antonio era un ragazzo semplice, ma nella sua vita, seppur breve, ha dimostrato un grande amore per Dio e per il prossimo. Il desiderio di diventare prete lo ha accompagnato sin da bambino, quando giocava a dir messa: a scuola, in un tema, aveva raccontato che da grande avrebbe fatto il sacerdote. Si ammalò quando era all’ultimo anno di seminario, nel 1963 venne ordinato sacerdote grazie a una dispensa papale di Paolo VI: riuscì a coronare il suo sogno di unire una coppia in matrimonio e di battezzare un bambino, ma non di accompagnare un morto nel suo ultimo viaggio».

I prodigi

Ci sono persone che con la loro vita terrena sono capaci di guadagnarsi l’immortalità nei luoghi in cui hanno vissuto, ma a rafforzare il ricordo di don Antonio nella sua comunità ci sono anche alcuni prodigi di cui sarebbe artefice, agli atti del processo canonico diocesano. «Ci sono due casi particolari che hanno fatto pensare all’intercessione di nostro fratello - raccontano Agata e Teresa -, un uomo, mentre lavorava in campagna, rimase ferito da una spina che gli si conficcò nell'occhio e all’ospedale non riuscirono a individuare. Donammo alla sua famiglia una benda di Antonio da posare sull'occhio, e il giorno dopo trovarono la spina sul panno. L’altro caso riguarda una ragazza, che qualche mese dopo la morte di nostro fratello rimase gravemente ustionata da un pentolone d’acqua bollente che le cadde addosso: le bastò sdraiarsi sul letto di Antonio per guarire completamente».

Quando don Antonio non aveva più le forze per dire messa nella cappella di casa, accoglieva le persone nella sua stanza da letto, come ha fatto sino al 29 maggio del 1965, giorno della sua morte. «Ricordiamo quel giorno come se fosse oggi – rivelano Agata e Teresa -, prima di esalare l’ultimo respiro Antonio aveva intonato il Te Deum, poi ci disse di essere felice perché stava per entrare nella gloria di Dio: le sue ultime parole furono un arrivederci in paradiso. Non sappiamo quanto durerà ancora il suo processo di beatificazione, per noi e per chi custodisce il suo ricordo nostro fratello resterà sempre un uomo straordinario».

