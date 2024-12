«Nostro figlio è un miracolo» 

Non stanno più nella pelle. Per 132 giorni hanno atteso questo momento e oggi il loro piccolo Matteo Domenico, un bambino venuto al mondo alla 23esima settimana di gestazione, varcherà per la prima volta le porte del Policlinico di Monserrato in direzione casa, a Guspini. Matteo Domenico è un miracolo, quando è nato, il 3 agosto scorso, pesava 560 grammi e la sua prematurità gravissima lo ha reso il neonato più piccolo nato in Sardegna nel 2024, uno dei più fragili a livello nazionale. Dopo mesi di cure incessanti e delicate portate con dedizione e amore dall’équipe medica, oggi il bambino pesa 2 chili e 310 grammi, un traguardo che segna l’inizio di una nuova fase per lui e la sua famiglia.

I genitori

I primi a parlare di «miracolo della medicina, di aiuto divino» sono proprio il suoi genitori Noemi Follesa, 31 anni, e Gian Marco Serpi, 47. «Non finiremo mai di dire grazie a tutta la squadra medica che ha salvato il nostro piccolo con un lavoro e una dedizione eccellente. Un ringraziamento speciale va proprio alla pediatra, la dottoressa Elena Curridori e a don Andrea per il supporto spirituale nei momenti più difficili». E di momenti difficili ce ne sono stati parecchi. «Considerata la gravità della situazione – ricorda Gian Marco Serpi – mi hanno permesso di restare con loro anche di notte, dormivo accanto a Noemi».

In corsia

Il percorso di Matteo Domenico è cominciato con il ricovero della madre il 12 luglio. Nonostante non ci siano cause specifiche che spieghino la sua nascita prematura, il piccolo è venuto al mondo con organi presenti ma gravemente immaturi. «Tra le principali problematiche riscontrate ci sono l’immaturità polmonare, cerebrale e intestinale, oltre a difficoltà respiratorie e alimentari», spiega la dottoressa Elena Curridori, la pediatra che ha seguito il piccolo con attenzione e competenza. «Lui, essendo nato alla 23esima settimana, ha affrontato tutte queste sfide», aggiunge Curridori.

I dati

La prematurità (nascita prima della 37esima settimana) , secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), non è un fenomeno raro: ogni anno un neonato su dieci nasce prematuro, e ogni 40 secondi uno di questi muore. «Dal 2010 al 2020, sono stati 152 milioni i bambini nati prematuri in tutto il mondo e il tasso di nascite pre-termine non è diminuito in nessuna regione negli ultimi dieci anni», indica Curridori. Fondamentale, quindi, è stato il lavoro del reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico universitario Duilio Casula, diretto dal professor Vassilios Fanos. L’équipe medica, infermieristica e oss ha assistito Matteo Domenico in ogni fase critica della sua crescita e la sua storia è stata scelta per rappresentare la Giornata mondiale della prematurità, celebrata il 17 novembre scorso. In quell’occasione, il piccolo è stato fotografato e il caso è finito sulle pagine di una rivista specializzata, a testimonianza della complessità ma anche del successo di un lavoro di squadra unico.

Il nuovo inizio

Dopo 132 giorni di ricovero, Matteo Domenico è finalmente pronto per lasciare l’ospedale e iniziare una nuova vita a casa, circondato dall’amore della sua famiglia. Oggi le dimissioni protette per un mese, con continui controlli ogni due settimane. Una routine che durerà dai tre ai cinque anni.

