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Sant’Andrea Frius.
03 settembre 2026 alle 00:20

Nostra Signora di Bonaria, via alla festa 

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La devozione per Nostra Signora di Bonaria torna al centro della vita di Sant’Andrea Frius con quattro giornate di festa, da domani a lunedì, tra riti religiosi, processioni, musica e momenti di comunità.

Quest’anno il programma si arricchisce di una novità dal forte valore simbolico: domani ci sarà il passaggio della bandiera tra il cavaliere uscente Simone Coni e il nuovo cavaliere Francesco Usai. Il corteo partirà dall’abitazione del primo per raggiungere quella del successore e quindi la chiesa parrocchiale, dove sono previsti lo scambio, la benedizione solenne e il canto de “Is Goccius” in onore della Madonna.

Sabato il simulacro partirà da Su Ju de is Bois verso la chiesetta campestre accompagnato dai cavalieri, dai gruppi folk e dai suonatori; alle 19 sarà celebrata la messa solenne. Domenica spazio alle celebrazioni religiose e al rosario mentre lunedì, dopo la messa delle 19, la processione accompagnerà il simulacro nel rientro a Su Ju de is Bois lungo le vie del paese.

Accanto alla parte religiosa ci sarà il programma civile in piazza Europa: domani musica e balli della tradizione con Federico Coni e Luigi Ladu, sabato lo spettacolo degli Omnia Dancers con Alterego e domenica il gruppo etnico-musicale Dilliriana.

Una festa che conserva i suoi riti più sentiti e, allo stesso tempo, introduce nuovi segni di continuità tra le generazioni. A organizzare i festeggiamenti è il Comitato Madonna di Bonaria 2026.

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