Nostra Signora delle Grazie, la chiesa riapre dopo i lavori 

Come prima e più bella di prima. La chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Sestu in via Vittorio Veneto riapre dopo un mese di lavori. Domani alle 19 una messa solenne. Gli operai hanno sanificato dalle muffe le pareti e le hanno imbiancate, poi hanno montato cinque nuove immagini sacre che rappresentano i luoghi in cui Gesù è stato riconosciuto dopo la resurrezione. Nel frattempo i fedeli andavano nella chiesa di Sant’Antonio. «Finalmente la chiesa può aprire», annuncia il parroco don Franco Puddu; “un acconto per i lavori è stato possibile grazie ad un contributo dai fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica. Rimangono ancora alcuni debiti da onorare, per i quali gradiamo libere donazioni, secondo la disponibilità e la generosità di ciascuno. Grazie a tutti”. La riapertura avviene a dieci anni dalla dedicazione della chiesa, del 2015. Un anniversario speciale da festeggiare per la comunità di Le Grazie, numerosa e attiva. (g. l. p.)

