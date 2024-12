Nostra Signora delle Grazie,  iniziano i lavori in parrocchia 

Al via i lavori per il restauro della parrocchia di Sanluri, dedicata alla vergine Nostra Signora delle Grazie, inagibile dal 2023, a seguito della caduta sulla navata centrale di calcinacci dalla cupola.

L’avvio degli interventi necessari per il ripristino della sicurezza e della funzionalità strutturale era atteso, con fiducia e speranza, dalla comunità cittadina che ha subito i disagi del trasferimento nella chiesetta di San Lorenzo, troppo piccola per poter accogliere alcune funzione religiose, come matrimoni, funerali e festività.

Grazie al parroco, don Mariano Matzeu, e al sindaco, Alberto Urpi, che si sono impegnati a reperire le risorse economiche necessarie a sostenere le spese, per l’esattezza 270.971 euro, fondi dell’8 per mille alla chiesa cattolica, del Comune e della Regione.

«Per la sistemazione definitiva del tetto – ricorda il primo cittadino – le opere inizieranno a gennaio. Entro l’anno, salvo imprevisti, potremo ritornare nella nostra storica chiesa madre. Oltre all’importanza religiosa, l’edificio sacro fa parte di un percorso turistico, si trova a due passi dal castello, dal museo del pane, consente inoltre ai visitatori di ammirare le sue bellezze artistiche, come il Retablo di Sant’Anna del 1570 che rappresenta la Crocifissione».

