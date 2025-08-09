Nostra signora del rock Così Gianna Nannini  riesce ancora a stupirci 

C'è chi giura di averlo visto stanotte camminare sul prato, nell’oscurità delle ultime file, lontano dal palco, le mani cacciate nelle tasche dei jeans.

L’anima da dura

A Gianna Nannini i tipi così sono sempre piaciuti, quelli come lei e come i suoi fratelli, quelli caduti dentro una poesia di Sarah Kane, quelli che sembrano persi ma che poi non si perdono mai. Guardate la Forte Arena, oggi, maestosa come sempre ma spogliata di tutto. Quando hai l’anima rock graffiata di vita poco altro ti serve per mettere in scena uno dei concerti più sorprendenti a cui abbiamo mai assistito. Raccontò, una volta, Gianna Nannini: «Cominciai bambina a decorare le torte. A 17 anni presi servizio come operaia: guadagnavo 1.740 lire all’ora, come le altre donne; gli uomini 2.500. Ne litigavo sempre con il babbo. Un giorno lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare della mano sinistra. Cacciai un urlo terribile, la voce roca mi è venuta allora. Al Conservatorio mi bocciarono: al pianoforte le scale venivano zoppe. Ridiedi l’esame con due piccole protesi di plastica e le unghie finte: lo passai. L’assicurazione versò 2 milioni. Mi ci pagai la fuga». Da una Siena industriale ricca ricchissima, contrada dell’Oca, a una Forte Arena lisergica d’argento il passo è lungo 31 album e 20 milioni di dischi. Gianna Nannini ha 71 anni e non è mai stata così potente. È bellissima, stanotte, e così sensuale. Due settimane fa, sul palco del Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, in Germania, si è rotta il braccio. Mica si è fermata. Stanotte il tutore non lo nasconde. Un gilet bianco, poi una giacca rossa senza una manica, le braccia forti a chiedere di levarsi su, dalle sedie della Forte Arena. Saranno dieci minuti di applausi. A saltare come fa lei, dal 1979 di “America” al 2009 di “Maledetto ciao”, nessun altro è capace. E quando scriviamo saltare, vogliamo proprio parlare di grandi balzi hardcore.

Tra il pubblico

Neanche ci prova il presidente della Federazione Italia Tennis Angelo Binaghi, caftano bianco e mocassino beige, che però muove a tempo testa e spalle. Lo sa, ingegnere, che da ragazzina Gianna Nannini era una promessa del tennis? Amadeus e sua moglie Giovanna, in vacanza qui in albergo, non ci sono. Ci sono Fiorello e sua moglie Susanna e tutta la loro meravigliosa famiglia che occupa una fila intera lunga lunga – e a Fiorello, «Fiorello, dove sei?, ciao Fiorello», Gianna Nannini dedica “Bello e Impossibile”. Ancora: il nuovo commissario dell’Autorità Portuale di Cagliari Domenico Bagalà. Il super allenatore dell’Olimpia Milano Ettore Messina. Dal Comune di Cagliari gli assessori Giuseppe Macciotta e Maria Francesca Chiappe. Il sindaco di Pula Walter Cabasino. E poi ci sono gli striscioni. Non ne vedevamo dagli stadi e vuol dire tanto che, oggi, sventolino nella notte della Forte Arena. «Giannissima». «Gianna per sempre». «Gianna una di noi». E forse è vero, perché chi se la ricorda a Torre delle Stelle, poi a Nora, dove ha trascorso lunghe estati negli anni passati, lo sa. Una diva è una diva è una diva, e come la rosa di Gertrude Stein, non ha bisogno di spocchia superstar. La semplicità è una regola.

La passione

«Non si dica che l’ho avuta in tarda età: l’ho avuta all’età giusta». Il 26 novembre 2010, a 56 anni, Gianna Nannini è diventata mamma di una bambina. L’annuncio della gravidanza fece molto scalpore: «La Bibbia parla di mamme di 70 anni. L’ho chiamata Penelope perché l’ho attesa a lungo. Ho perso un bimbo di 3 mesi, pensavo di non riuscirci più». La sua sincerità disarmò. Lo sguardo verde e beffardo fece il resto. Come stanotte, che la musica diventa questione di guizzi stilosi ed impeti ed energia e l’Arena canta mai così Forte. In ordine sparso: “Profumo”, “Scandalo”, “Meravigliosa creatura”. Le sappiamo tutte. “Sei nell'anima”, “I maschi”, “Notti magiche”. Il cuore che batte al ritmo della batteria di Thomas Lang. La chitarra blues è quella di Patrick Murdoch. Ai cori, con Isabella Casucci e Sofia Gaudenzi, ci siamo tutti e tremila, non uno in meno. Su “Fotoromanza” c’è una madre che piange. «Ha l’eta di mia figlia», 41 anni, e a pensare che era il 1984, e il videoclip lo firmò Michelangelo Antonioni, il “chiamo io chiami tu” di Gaia dell'estate corrente ci sembra proprio robetta. L’amore, la camera a gas, il gelato al veleno, che maestosità. Non ci fermiamo. Sulla cassa dritta di Murdoch pulsa la grinta indomita di “Panorama”, l'ultima uscita, e quella pelle nuda e sudata è la nostra, che grida libertà. Gianna Nannini libera lo è sempre stata. E non per una questione di regole da infrangere ma per una chiara scelta di condotta. «Ho amato uomini e donne. Ma conosco Carla da 40 anni e ho piena fiducia in lei». La libertà è un viaggio che ti porta lontano. E allora ecco perché c'è chi giura di averlo visto stanotte camminare sul prato, nell’oscurità delle ultime file, lontano dal palco, le mani cacciate nelle tasche dei jeans. “Il ragazzo dell'Europa” non perde mai la strada. Noi, su questa musica, con lui.

