Nostra Signora del Rimedio, monsignor Murru resta presidente 

Sino al 2028 non cambierà il presidente della Fondazione Nostra Signora del Rimedio onlus ma è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione. L’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni, ha firmato i decreti di nomina nei giorni scorsi e il presidente è ancora monsignor Gianfranco Murru. I consiglieri invece sono Adriano Mameli, Gian Paolo Mura, Barbara Serra e Giovanni Angelo Sulas. «Ringrazio vivamente i consiglieri uscenti, Giovanna Scanu, Paolo Firinu e Sergio Locci per la preziosa e fattiva collaborazione prestata in favore dell’Ente per lunghi anni», ha precisato l’arcivescovo.

RIPRODUZIONE RISERVATA