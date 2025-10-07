VaiOnline
San Pietro.
08 ottobre 2025 alle 00:32

Nostra Segnora de su Rosariu, festa nel quartiere storico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il quartiere storico di San Pietro con l’associazione folk Santu Predu, Zente Santupredina e la parrocchia del Rosario hanno festeggiato Nostra Segnora de su Rosariu. Ieri celebrazioni, supplica e processione per le vie del rione. Il gruppo folk Santu Predu, che ha animato i pomeriggi e le serate nel quartiere da fine settembre in poi, ha portato in processione il simulacro della Madonna. «A distanza di 52 anni il legame è ancora forte - dice Antonio Musina del gruppo folk -. È un onore, e questa continuità è una conferma del sodalizio per il rione stesso che prosegue nelle attività, manifestazioni, eventi religiosi e non, in piena sinergia e unione». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 