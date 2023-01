«Nostra madre, un esempio per tutti» 

«Soltanto alcuni giorno dopo il suo rientro dal continente africano, si sono manifestati i primi sintomi. - raccontano - Ora, se avesse potuto vedere quante attenzioni ci sono attorno alla sua persona, si sarebbe arrabbiata. Era una persona riservata, semplice, umile». Anna Rita Serra era una professionista che viveva le proprie giornate rendendosi indispensabile al prossimo. In pensione da poco meno di due anni, non aveva comunque allentato il legame con i suoi pazienti, specialmente quelli che necessitavano d’aiuto più di altri. «Durante gli anni dalla crisi pandemica - ricordano Roberta, Francesco ed Enrico - il lavoro di mamma era aumentato tanto. Lei stessa accusava qualche problema di salute. Nonostante la stanchezza e i guai fisici non si sottrasse dal fare quello che aveva sempre fatto, ovvero continuare ad assistere, supportare e relazionarsi positivamente. Ci ha sempre insegnato ad essere solidali, rispettosi, a voler bene al prossimo e mai cercare il conflitto. Era una donna semplice e dall’animo buono».

«Al ritorno dalla missione umanitaria in Sierra Leone, mamma era stanca, ma felice. Ha detto che la situazione era precipitata, che i due anni contrassegnati dalle restrizioni legate alla pandemia avevano contribuito ad aumentare il bisogno d’assistenza. Voleva tornarci, seguire la sua vocazione e così come aveva fatto durante l’intera sua esistenza, continuare a rendersi disponibile e utile verso chi ne avesse bisogno». Roberta 37 anni, e i gemelli 33enni Francesco ed Enrico Massa, sono i figli di Anna Rita Serra, il medico di famiglia in pensione che ha contratto la malaria in Sierra Leone e si è spenta nella giornata dello scorso martedì nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Is Mirrionis a Cagliari.

I figli

«Soltanto alcuni giorno dopo il suo rientro dal continente africano, si sono manifestati i primi sintomi. - raccontano - Ora, se avesse potuto vedere quante attenzioni ci sono attorno alla sua persona, si sarebbe arrabbiata. Era una persona riservata, semplice, umile». Anna Rita Serra era una professionista che viveva le proprie giornate rendendosi indispensabile al prossimo. In pensione da poco meno di due anni, non aveva comunque allentato il legame con i suoi pazienti, specialmente quelli che necessitavano d’aiuto più di altri. «Durante gli anni dalla crisi pandemica - ricordano Roberta, Francesco ed Enrico - il lavoro di mamma era aumentato tanto. Lei stessa accusava qualche problema di salute. Nonostante la stanchezza e i guai fisici non si sottrasse dal fare quello che aveva sempre fatto, ovvero continuare ad assistere, supportare e relazionarsi positivamente. Ci ha sempre insegnato ad essere solidali, rispettosi, a voler bene al prossimo e mai cercare il conflitto. Era una donna semplice e dall’animo buono».

La famiglia

Gli ostacoli piazzati lungo il percorso della propria vita, Anna Rita Serra li ha affrontati, senza mai un cenno d’inflessione umana e professionale che potesse gravare sui suoi assistiti: «Siamo rimasti orfani di papà quando mamma aveva 40 anni ed io appena 8. - racconta Roberta - Ma siamo cresciuti con la forza che ci ha trasmesso e dall’affetto delle tante persone che ci sono state vicine».

Da quasi due anni in pensione la dottoressa non ha mai tirato i remi in barca, ha continuato a rimanere in contatto con i suoi assistiti. La sua vocazione l’ha spinta ad un viaggio in Africa: «Andammo insieme per la prima volta nel 2019. - svela Francesco, infermiere di professione - fu un’esperienza che ci arricchì. Noi ci lamentiamo spesso di come qui le cose non girino per il verso giusto, ma solo quando si vive un’avventura simile ci si rende conto di quanto siamo fortunati rispetto ad altri. Mi sarebbe piaciuto andare con mamma anche nella sua ultima missione, ma si era aperta una possibilità di ritorno all’improvviso ed io per impegni di lavoro non ho potuto partire». Quasi un mese passato per l’ultima volta ad aiutare i più bisognosi, quindi il ritorno a casa ed i primi sintomi di quell’infezione che l’ha portata via in poco tempo.

L’appello

Gli attestati di stima e di cordoglio manifestati dall’intera comunità iglesiente, sono la testimonianza del lascito della dottoressa. I consiglieri comunali Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna Moi, Simone Saiu, Luigi Biggio, Valentina Pistis e Arianna Cortese, hanno depositato una mozione nella quale si propone di assegnare un’onorificenza e un’intitolazione di un luogo rappresentativo della cultura all’interno della città.

