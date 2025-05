«Nostra figlia è nata sulla Statale 130» 

«La mia terza figlia è nata nella rotonda della Statale 130». Lo annuncia Federica Vivarelli, 27 anni di Iglesias, che domenica pomeriggio ha messo al mondo la sua terza femminuccia, la piccola Alessia. Per madre e figlia l’avventura è cominciata con un viaggio partito da Iglesias e che si è concluso inaspettatamente nell’incrocio più pericoloso della Statale, proprio all’ingresso di Decimomannu: «Aveva fretta di nascere e non abbiamo avuto il tempo di arrivare in ospedale». Le due stanno bene e sono ricoverate nel reparto di neonatologia del Brotzu di Cagliari. Felice anche Alfio Lombardo, il padre della piccola: «Amo la mia famiglia, sono fortunato».

L’avventura

«Domenica mattina – racconta la mamma – stavo bene e mi trovavo a Iglesias, dove vivo insieme a mio marito e alle nostre due bambine. Dopo pranzo Alfio ed io ci siamo messi in macchina in direzione Vallermosa, dove ci aspettava un nostro amico che aveva bisogno di un passaggio fino a Cagliari. E proprio a Vallermosa ho iniziato a sentire i primi dolori».

Intrapreso il viaggio verso il capoluogo isolano, Vivarelli ha sentito una forte contrazione verso le 18.30 all’altezza del chilometro 13 della Statale: «Ho chiesto a mio marito di fermarsi nella prima piazzola utile, nei pressi della “rotonda della morte”». E così, in pochi secondi, l’incrocio tra i più pericolosi della Sardegna si è trasformato nella “rotonda della vita”: «Non era previsto che la bambina nascesse domenica», dice Federica Vivarelli, «è stata una cosa inaspettata. Quando abbiamo visto la sua testolina sbucare sul sedile dell’auto eravamo letteralmente sconvolti».

Nonostante l’emozione i due genitori sono stati celeri anche a metterla fuori pericolo: «Quando l’abbiamo accolta tra le nostre braccia aveva un giro di cordone ombelicale stretto intorno al collo. Mio marito è stato bravo ad allentare la stretta». Il cordone è stato poi tagliato in ospedale.

I soccorsi

I primi soccorsi sono arrivati da Decimo: «Il nostro amico ha allertato il 118 e l’ambulanza è sopraggiunta in pochi minuti, trasportandoci al Brotzu in totale sicurezza. Ne siamo grati».

E ora tutti i residenti sono curiosi di sapere se la dichiarazione di nascita della piccola Alessia sia stata presentata in paese e se, quindi, Tamara Orrù abbia perso il “titolo” di ultima decimese Doc nata in casa, per l’appunto, a Decimomannu nel 1985: «Tamara può stare tranquilla - sorride Vivarelli - perché Alessia verrà registrata a Cagliari».

Pronta la risposta di Orrù: «Per un attimo ho avuto paura di perdere il mio primato», ha detto divertita, per poi proseguire: «Ovviamente si scherza, faccio tanti auguri ai genitori e alla piccola».

RIPRODUZIONE RISERVATA