«Nostra figlia è malata, la Asl ci aiuti» 

Un anno e mezzo fa la disperata richiesta di aiuto per il riconoscimento dell’invalidità civile della loro bambina e l’accesso ai benefici per i disabili gravi. Oggi una nuova battaglia per garantire migliori condizioni di vita a una bimba con un grave deficit psicofisico. E la risposta della Asl di Cagliari, che apre alla possibilità di trovare una soluzione dopo aver ricevuto il nuovo appello della famiglia.

I genitori

Marco Cangiolu e Jessica Murgia sono genitori di una piccola nata nel 2024 e ora «in una fase in cui più che imparare a parlare ha bisogno di imparare a masticare con l’aiuto di un logopedista-deglutologo specializzato. Purtroppo nel nostro distretto sanitario non esistono figure simili e siamo costretti a portarla altrove a nostre spese, facendo i salti mortali per dare a nostra figlia una vita dignitosa».

La necessità

Ci sarebbe bisogno di un’équipe specializzata in “Comunicazione aumentativa e alternativa”. Un servizio pubblico, dotato di ausilioteca, assente nella Asl di Cagliari ma necessario per i pazienti affetti da disabilità comunicative complesse dovute a paralisi cerebrali infantili, disturbi dello spettro autistico, malattie come la Sla o l’ictus.

«Capiamo che il problema non sia semplice da risolvere», prosegue il genitore, «un anno e mezzo fa l’allora assessore Bartolazzi e l’Azienda sanitaria hanno mostrato grande disponibilità accelerando i tempi per il riconoscimento dell’invalidità civile e la consegna degli aiuti medici. Ora però siamo di fronte a un momento delicato da cui dipende il futuro di nostra figlia, che senza un logopedista e un deglutologo rischia di non riuscire a ingerire cibi solidi».

L’azienda

Servirebbe un servizio pubblico strutturato che garantisca presa in carico dei pazienti e formazione del personale. Il caso è all’esame del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della Asl 8 di Cagliari, che assicura avrà la massima attenzione per la bambina già monitorata dai servizi competenti. «Siamo disponibili a valutare un percorso individuale per la piccola e ad approfondire la sua situazione clinica e assistenziale complessiva» di tipo «motorio, sensoriale ed emotivo», fanno sapere dall’Azienda sanitaria, «comprese le necessità legate all’alimentazione e alla deglutizione. Serve un approfondimento per individuare gli eventuali ulteriori supporti necessari, avvalendosi di professionalità specialistiche multidisciplinari».

Il futuro

L’obiettivo è costruire con la famiglia un percorso appropriato orientato alla sicurezza delle cure, allo sviluppo delle capacità comunicative e al miglioramento della qualità di vita della bimba. Una mano tesa che ora dovrà tradursi in atti concreti: «Speriamo che finalmente la situazione si sblocchi non solo per nostra figlia ma per tutti i pazienti con disabilità comunicativa», dice Marco Cangiolu.

RIPRODUZIONE RISERVATA