Noslin manda a casa Conte 

Lazio (4-2-3-1) : Mandas, Hysaj, Patric, Gigot, Lazzari, Rovella, Dele-Bashiru (28' st Castrovilli), Tchaouna, Pedro (15' st Isaksen), Zaccagni (15' st Guendouzi), No- slin (48' st Marusic). In panchina Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Gila, Milani, Basic, Akpa Akpro, Castellanos. All. Baroni

Napoli (4-2-3-1) : Caprile; Zerbin (27' st McTominay), Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Folorunsho (27' st Di Lorenzo), Gilmour, Ngonge (27' st Politano), Raspadori (40' st Lobotka), Neres, Simeone (33' st Lukaku). In pan- china Meret, Contini, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira, Anguissa, Kvaratskhelia. All. Conte

Arbitro : Pairetto di Nichelino

Reti : 32’ pt, 41’ pt e 5’ st Noslin; 36’ pt Simeone.

Roma. La Lazio vola sulle ali di Tijjani Noslin, mentre il Napoli 2.0 precipita in picchiata quando meno te lo aspetti. Nella fredda serata di Coppa Italia dell'Olimpico l'attaccante olandese gela la rimaneggiatissima capolista della Serie A conquistando con pieno merito i quarti di finale per i biancocelesti (pure loro con ampio turnover) che attendono la vincente di Inter-Udinese del 19 dicembre.

La partita

Baroni con Noslin riferimento più avanzato. Spazio, tra gli altri, a Dele Bashiru e Gigot. Conte schiera Simeone, si rivede Folorunsho, in campo anche Ngonge e Neres. Buona partenza della Lazio che prova a gestire la partita mettendo in difficoltà il Napoli che resta piuttosto sornione in attesa. Al 21’ Caprile atterra Pedro al termine di un bellissimo contropiede, ma rimedia parando il rigore di Zaccagni. La Lazio continua ad attaccare con insistenza con il Napoli sempre costretto sulla difensiva. Il vantaggio della squadra di Baroni arriva alla mezz'ora: dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Gigot rimette in mezzo di testa e trova Noslin tutto solo in area di rigore: 1-0. Una volta sotto il Napoli si sveglia trovando il pari quasi subito: Mandas respinge corto un tiro di Neres e in scivolata Simeone batte sul tempo Patric. La partita si accende per la veemente reazione dei padroni di casa di nuovo avanti dopo 5’: bellissima l'azione della Lazio che recupera palla, Zaccagni va via sulla sinistra, mette in mezzo per Pedro che tocca di tacco per Noslin, finta per eludere la difesa del Napoli e poi piattone che batte Caprile. La ripresa parte nel segno della Lazio che vola sul 3-1 grazie a Noslin che firma una tripletta: ancora una volta Zaccagni è devastante da sinistra, palla sul secondo palo, altro colpo di testa dell'attaccante olandese. La Lazio continua ad attaccare e riscatta la sconfitta di Parma. Domenica al San Paolo è già rivincita, in campionato.

