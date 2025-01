“Nosferatu” e quell’oscurità che ognuno ha dentro di sé 

Ci sono opere così insostituibili che l’ipotesi di un riadattamento in chiave moderna può suonare quasi sacrilega. Nel vasto parco titoli del cinema, un posto speciale lo occupa in questo senso il “Nosferatu” di Friedrich Murnau, pellicola muta degli anni ‘20 e libero adattamento del “Dracula” di Bram Stoker. Fino a poco tempo fa, ad azzardare un rifacimento fu soltanto Werner Herzog; il maestro tedesco che nel ‘79, al fianco dell’irrinunciabile Klaus Kinski, compì un’operazione non meno iconica ed acclamata. Di fronte a questi due giganti, solo un cineasta fortemente ispirato poteva pensare di tornare a confrontarsi con l’opera, sostenuto dal peso della propria visibilità e dal consolidamento di uno stile personale. Fra i tanti, Robert Eggers s’è subito posto in cima, dopo aver esordito col riuscitissimo “The Witch” e convinto ancor più coi successivi “The Lighthouse” e “The Northman”. Tra le riprese nelle location tradizionali e la scelta di un cast d’eccezione, Il cineasta realizza un sogno tenuto nel cassetto da molti anni, pronto a confrontarsi senza esitazioni coi mostri sacri che l’hanno preceduto.

La storia

Nella Germania del 1838, gli sposi Thomas ed Ellen Hutter convivono all’insegna dell’amore e dei buoni propositi per il futuro. In qualità di agente immobiliare, il marito viene incaricato di occuparsi della vendita di una residenza riservata al Conte Orlok, un nobile possidente originario della Transilvania. Dietro esplicita richiesta, il cliente chiede d’esser raggiunto nella sua stessa dimora; al delegato toccherà intraprendere un lungo viaggio per chiudere la trattativa. Soggetta alle crisi deliranti, Ellen teme che la partenza di Thomas possa farlo imbattere in una presenza demoniaca, portandolo alla rovina e finendo col distruggere la loro relazione; ma l’occasione di accrescere la propria posizione nell’agenzia pare troppo ghiotta per rinunciarvi. Durante il tragitto, il giovane conoscerà i riti pagani e il folclore della comunità gitana che abita nei pressi del castello, preoccupata per l’influenza di uno spirito diabolico. Che l’incontro con l’acquirente nasconda davvero qualcosa di mostruoso?

Le stelle

Nel giusto equilibrio di fedeltà e libertà creativa, Eggers rilegge il classico fondandosi sull’audacia delle scelte estetiche e sull’ampliamento del contesto narrativo. Le tinte cromatiche delineano marcati e persistenti chiaroscuri che dai colori pallidi sfumano al nero, quasi fossero simbolicamente assorbiti dall’oscurità. In una scenografia maestosa, lugubre e irta di dettagli, la cinepresa si muove quasi serpeggiando; per conferire a ciascuna immagine una precisa ragion d’essere, ed affidare alla maniacalità del montaggio una mutua corrispondenza tra la componente macabra e l’effetto sorpresa. Allo stesso modo, la scrittura acquista spessore dal ricco bacino di elementi storici ed esoterici, che amplificano in una veste esclusiva le trame dei vari personaggi. Fra le star coinvolte, Willem Dafoe dimostra al solito di aderire perfettamente alla poetica del regista; a stupire invece è Lily-Rose Depp, sfoggiando un utilizzo del corpo scenico a dir poco impressionante. Tanto ai cultori dell’originale quanto ai neofiti, “Nosferatu” non passerà certo in sordina; combinando al tono suggestivo una direzione che non ha paura di osare, e aprendosi liberamente a un’ampia varietà d’interpretazioni.

