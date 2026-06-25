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26 giugno 2026 alle 01:20

Norvegia-Francia vale il primato: Haaland-Mbappé sfida tra bomber 

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Erling Haaland contro Kylian Mbappé. Stasera al Mondiale va in scena una delle partite più interessanti della prima fase: Norvegia-Francia, alle 21 a Boston, per assegnare il primo posto nel Gruppo I. Chi vince se lo aggiudica, il pari favorirebbe i transalpini per la miglior differenza reti (grazie al gol del Senegal al 93’ nella scorsa giornata). Nei Bleus non ci sarà in panchina Deschamps, tornato in patria per un lutto, lo sostituisce il suo vice Stéphan. È la sfida tra i grandi bomber, fin qui a segno 4 volte (2 doppiette) a testa. Nello stesso girone anche Senegal-Iraq, solo per il terzo posto.

Alle 2 di notte il Gruppo H: Uruguay-Spagna a Guadalajara serve soprattutto agli iberici per finire in testa, ma la Celeste dopo due pari non può permettersi altri passi falsi. Anche perché Capo Verde-Arabia Saudita rischia di valere un clamoroso secondo posto, per chi dovesse vincere.

Gruppo G domani mattina alle 5. Il Belgio spera di sbloccarsi con la Nuova Zelanda, l’Egitto parte davanti a tutti e con l’Iran vuole il primo posto.

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