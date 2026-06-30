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01 luglio 2026 alle 00:33

Norvegia, è sempre Haaland 

Il sigillo del bomber all’86’: eliminata la Costa d’Avorio 

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Costa d’Avorio 1

Norvegia 2

Costa d’Avorio (4-3-3) : Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (48’ st Touré); Kessié, Sangaré, Oulaï (15’ st Diallo); Y. Diomande (48’ st Guessand), Bonny (15’ st Wahi), Pépé (42’ st Diakité). Ct Faé.

Norvegia (4-3-3) : Nyland; Pedersen (38’ st Aursnes), Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth (26’ st Bobb), Haaland, Nusa (26’ st Schjelderup). Ct Solbakken.

Arbitro : Valenzuela (Venezuela).

Reti : pt 39’ Nusa, st 29’ Diallo, 41’ Haaland.

Arlington . Non poteva che essere di Erling Haaland il sigillo che proietta la Norvegia agli ottavi di finale dei Mondiali, la supersfida contro il Brasile. A 4 minuti dal 90’, con la partita contro la Costa d’Avorio che sembrava ormai vicina ai supplementari, un tap-in del bomber del Manchester City elimina gli africani e qualifica i nordici, che a fine partita esultano ancora una volta con l’ormai celebre “viking row” con i loro tifosi. E lo stesso Haaland a farlo, proprio con il cappello da vichingo.

La sfida

A inizio gara la Costa d’Avorio pare meglio organizzata. Haaland si vede poco e, di conseguenza, la Norvegia non decolla. Nel finale di primo tempo si accende Nusa, autore di un tiro imprendibile che si infila sotto l'incrocio. E, poco dopo, la Norvegia sfiora addirittura il raddoppio.

Il pari

Nella ripresa i nordici gestiscono la partita e controllano il gioco senza troppi problemi. Sino a quando il Ct Faè non decide di gettare nella mischia il suo asso. Dalla panchina si alza Diallo che trova il pareggio al termine di una pregevole azione individuale.

La riscossa

La Norvegia, colpita, barcolla. Ci mette un po’ a riorganizzarsi, ma non si arrende. Così, quando mancano pochi minuti al novantesimo, Haaland mette il timbro sulla qualificazione agli ottavi al termine di un’azione non proprio limpida. Tuttavia, pur colpendo male la palla, riesce a mandare dentro il pallone che regala gli ottavi alla sua Nazionale. Ora la sfida sarà davvero tra giganti: ad attendere al varco degli ottavi l’asso scandinavo ci sarà il Brasile di Carletto Ancelotti.

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