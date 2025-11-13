Norvegia avanti, la Francia onora i 132 del Bataclan 

Tutto come previsto. La Norvegia ha battuto 4-1 l'Estonia nel penultimo match di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, blindando il primato nel gruppo I grazie a due doppiette di Sorloth e dell’immancabile Haaland nei primi 17 minuti della ripresa. Al fischio finale a Oslo è scattata la festa per il pass ai Mondali, atteso 28 anni e garantito dall’enorme differenza reti (+29) che non lascia speranze all'Italia che a Milano domenica nello scontro diretto dovrebbe vincere 9-0.

A Parigi, in una giornata densa di tristezza, la Francia ha onorato le 132 vittime del Bataclan e degli attentati di dieci anni fa, battendo 4-0 l’Ucraina e conquistando la qualificazione. Due gol di Mbappè, Olise ed Ekitike i marcatori. L’Ucraina si giocherà un posto ai playoff nello “spareggio” di domenica con l’Islanda, ci basta il pari.

Serataccia per Cristiano Ronaldo, rimasto a secco e perfino espulso nella sconfitta per 2-0 del Portogallo in Irlanda. Ai lusitani manca ancora un punto per qualificarsi e lo cercheranno domenica contro l’Armenia. Da Ungheria-Irlanda uscirà (salvo sorprese) la seconda classificata.

Obert ci prova

Oggi in campo anche la Slovacchia del rossoblù Adam Obert, ancora in corsa per l’accesso diretto ai Mondiali. La Nazionale del ct italiano Calzona ospita a Košice l’Irlanda del Nord (20,45): è in testa al girone con 9 punti assieme alla Germania (che ospita il Lussemburgo), avversaria lunedì, mentre i rivali odierni sono a -3.

Gli altri rossoblù

Per l’Angola di Luvumbo l’amichevole delle 17 a Luanda contro l’Argentina ha un valore altissimo. La gara coi campioni del mondo è stata fortemente voluta dalla Federazione, che ha pagato 12 milioni per assicurarsi la presenza di Messi e compagni in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni dell’indipendenza della nazione dal Portogallo. Alle 18 tocca invece a Kiliçsoy in Turchia-Ucraina Under 21: nell’ultima presenza in Nazionale l’attaccante cagliritano ha segnato il suo primo e finora unico gol stagionale con una splendida rovesciata contro l’Ungheria. Domani, all’una di notte, gioca yerry Mina nell’amichevole Colombia-Nuova Zelanda a Fort Lauderdale, Usa.

RIPRODUZIONE RISERVATA