Norris in prima fila, Hamilton in ultima 

Piove sul bagnato per la Ferrari. Il clima desertico di Las Vegas, dalle scarsissime precipitazioni, ha fatto un'eccezione in occasione delle qualifiche del terz'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, andato in scena alle 5 (repliche su SkySport alle 9.15, 12, 14, 16.30 e 20), confezionando un altro disastro per le Rosse. Charles Leclerc ha ottenuto solo il nono tempo, a ben un secondo dal pole-man, Lando Norris con la McLaren, e Lewis Hamilton tra sfortuna e pasticci è riuscito a ottenere il peggior risultato in carriera, eliminato in Q1 con il peggior tempo. Leclerc, appena sceso dalla sua Sf-25, non ha potuto negare l'evidenza: «Quando piove non abbiamo il passo. Sono sette anni che abbiamo questo problema. Ho sempre guidato bene sul bagnato, ma da quando sono in Ferrari non ho più trovato il feeling».

Parole chiare, che mettono nel mirino una monoposto anche quest'anno difficile da portare nella corretta finestra di efficienza, tanto più quando piove. «La nostra vettura soffre in queste condizioni ed è molto difficile poter lottare con i nostri rivali», ha spiegato poi. «È frustrante ma continueremo a fare il possibile per trovare una soluzione».

È partito invece ultimo, il sette volte campione del mondo, che nei pochi giri fatti in qualifica si è prima scontrato con la scarsa aderenza delle gomme, «erano ghiacciate» ha detto, poi è stato frenato da un paio di bandiere gialle e infine ha pagato caro un errore di valutazione: pensando di aver preso la bandiera a scacchi, ha alzato il piede invece di lanciarsi nell'ultimo giro a disposizione. Dientro Norris sono partiti Max Verstappen, Carlos Sainz e George Russell, con Oscar Piastri quinto.

