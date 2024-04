Norris è secondo in Cina 

Shanghai. Una Red Bull perfetta - «va sui binari» - dice Max Verstappen, ha regalato la quarta vittoria stagionale e la prima in Cina al campione del mondo, dominatore assoluto del fine settimana, anche nella gara sprint e nelle qualifiche. Ma a sorprendere tutti, e soprattutto le Ferrari, sul circuito di Shanghai sono state le McLaren, capaci nella abili mani di Lando Norris di prendere un inatteso secondo posto, tra le due Red Bull, e a relegare fuori dal podio Charles Leclerc e Carlos Sainz, penalizzati da un passo gara troppo lento con le gomme dure.

L’autocritica

«Puntavamo al podio, e invece quel che abbiamo ottenuto, il quarto e il quinto posto, era il massimo», ha detto un po’ sconsolato il monegasco, che può gioire ben poco di aver preceduto sul traguardo il compagno di scuderia dopo un fine settimana teso tra i due. Ma non solo la gara odierna è stata al di sotto delle aspettative per la macchine di Maranello, opache ieri nelle qualifiche, con Leclerc che conferma le sue recenti difficoltà nel giro veloce, e bisognose di qualche aggiornamento per poter difendere il primato nel campionato delle “altre”, messo in dubbio dalle prestazioni delle McLaren. «Non ci aspettavamo delle prestazioni così modeste con le hard ma nemmeno la sorpresa Norris. Anche Piastri poteva finire davanti a noi se non avesse avuto problemi», ha detto ancora Leclerc. «Eravamo andati abbastanza bene con la media, forse anche meglio di loro, ma con le hard eravamo mezzo secondo più lenti, dobbiamo capire perchè. Gli aggiornamenti? Sono importanti, daranno la direzione per il resto dell'anno. Sono fiducioso, il team ha fatto un gran lavoro finora», ha concluso in merito alle novità che il team dovrebbe portare a Miami, tra due settimane, e soprattutto a Imola.

I protagonisti

Il Gp cinese ha ribadito ancora una volta la superiorità di Verstappen, che tenendo la leadership dalla prima all'ultima tornata ha portato a casa la 58ª vittoria in carriera e la quarta stagionale, mostrando le sue doti all'appassionato pubblico cinese, che da cinque anni aspettava il ritorno del circus e ha riempito le tribune anche per seguire il pilota di casa, Zhou Guanyu. Il pilota della Sauber ha chiuso al 14° posto ed è stato osannato dai suoi connazionali e anche Lewis Hamilton ha dato un senso alla giornata con una rimonta dal 18° al 9° posto. Partito dalla pole position, Verstappen non è stato frenato nemmeno da un doppio e ravvicinato intervento della safety a metà gara, che invece ha penalizzato il suo compagno di scuderia Perez. Il messicano riparte da Shanghai con un ritardo di 25 punti dall'olandese, ma 34 punti su Leclerc e 41 su Sainz. Si avvicina Norris, l'unico che ieri ha provato a tenere testa a Verstappen.

