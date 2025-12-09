Norris è d’oro, Hamilton depresso stacca il telefono 

Abu Dhabi. Si è chiusa ufficialmente la stagione 2025 della F1 con i test Pirelli di Abu Dhabi. Crawford con Aston Martin il più veloce di giornata in 1’23”766, seguito da Aron (su una Sauber agli ultimi giri prima di cedere il posto e il marchio alla Audi) e Browning (Williams). Le prime cinque vetture 2025 sono tutte guidate da rookie. Per trovare la prima mule car bisogna andare in sesta piazza con la Mercedes di Kimi Antonelli. La prima Ferrari è quella di Beganovic (9° sulla SF-25), con Lewis Hamilton 11° e Charles Leclerc 14° con la mule car . Lando Norris su McLaren ha staccato il 12° tempo. L’inglese si è presentato con un nuovo casco tutto d'oro, per guardare già al 2026 da campione del mondo in carica.

La crisi di Lewis

«Al momento non vedo l'ora che arrivi la pausa. Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di F1 con nessuno. Nessuno potrà contattarmi quest'inverno», sono state le parole di Lewis Hamilton al termine di un anno, il primo alla guida della Ferrari in Formula 1, da dimenticare: «Non avrò il telefono con me e», aggiunge il pilota inglese, «non vedo l'ora. Staccare completamente la spina». Hamilton, ottavo in rimonta al Gp di Abu Dhabi, ha terminato al 6° posto il Mondiale piloti dietro al compagno Leclerc, raccogliendo quattro eliminazioni consecutive in Q1 nelle ultime qualifiche.

La Red Bull cambia

Intanto, dopo un ventennio di trionfi, intuizioni e anche polemiche si chiude l'era di Helmut Marko alla Red Bull. L'82enne dirigente di Graz si è ufficialmente dimesso dal suo ruolo di superconsulente, come conferma un comunicato ufficiale diffuso da Red Bull GmbH, l'azienda che controlla tra le altre anche il team di Formula 1. Il consulente è stato scopritore di campioni come Vettel e Verstappen, ma anche dei vari Ricciardo, Sainz, Gasly, Buemi, Kvyat fino ad arrivare ai nomi più recenti, come Hadjar e Lindblad: «Il fatto di aver mancato per un soffio il campionato mondiale in questa stagione mi ha commosso profondamente e mi ha fatto capire che ora è il momento giusto per chiudere questo capitolo molto lungo, intenso e ricco di successi».

