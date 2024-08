Norris, che sgarbo a Verstappen: pole a Zandvoort 

Zandvoort. Lando Norris ha surclassato tutti con la sua McLaren nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda, 15ª prova del mondiale di Formula 1, e oggi alle 15 (Sky Sport) partirà dalla pole position a fianco del tre volte campione del mondo e idolo di casa Max Verstappen per una gara che si preannuncia combattuta fin dalla prima curva. L'olandese ha fatto di tutto per prendersi la pole, ma il britannico ha dato fondo alle qualità sue e all'attuale superiorità della monoposto papaya per tenerselo alle spalle di 3 decimi. In seconda fila partiranno l'australiano Oscar Piastri con l'altra McLaren e George Russell su Mercedes, in terza Sergio Perez (Red Bull) e il ferrarista Charles Leclerc. Il monegasco ha fatto il massimo con una Rossa che non ha le armi delle rivali, mentre il compagno di squadra Carlos Sainz, in un fine settimana sfortunato, è stato eliminato nella Q2, così come capitato a Lewis Hamilton (poi 14° per una penalità), ma partirà 10° per la retrocessione di Albon. Per Norris si tratta della quarta pole position della carriera, la terza in questa stagione dopo quelle ottenute a Barcellona e Budapest.

In casa Ferrari, Frederic Vasseur è realista. «Forse potevamo lottare con Perez e magari guadagnare un'altra posizione, ma non molto di più. Non ci aspettavamo tanto dal weekend per via delle configurazioni della pista e dell'assenza di aggiornamenti», ha commentato il team principal. «È un percorso difficile e bisogna fare punti, speriamo di poterli fare qui. Norris è stato sempre avanti anche nel passo gara ma noi eravamo vicini a tutti gli altri e domenica, con condizioni diverse, anche i dettagli potranno fare la differenza". Nelle qualifiche non ha partecipato Logan Sargeant (Williams) per ripulire il tracciato dopo la cui uscita di strada (e sistemare la barriera) si è perso molto tempo, impedendo di fatto ai piloti e ai team di mettere a punto le vetture. Un danno in particolare per Sainz, che già ieri aveva perso quasi tutta la Fp2 per un problema al cambio. «Sono stato sfortunato», ha detto lo spagnolo. «Sarà una gara all'attacco per provare la rimonta perché andremo più veloci, ma non sarà facile superare».

