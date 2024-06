Norris beffa Verstappen: è pole 

Montmelò. La seconda pole in carriera per dire che la McLaren è tornata. Lando Norris partirà davanti a tutti nel Gp di Spagna: il britannico con una prova di forza ha beffato per 2 centesimi anche Max Verstappen, che rimasto nascosto durante i giri delle prove libere, era pronto a prendersi l'ennesima pole della carriera ma ha dovuto cedere e sul circuito di Montmelò in gara partirà al fianco di Norris. Segnali di ripresa delle Mercedes, che occupa la seconda fila con Lewis Hamilton e George Russell, separati da 2 millesimi. I tempi bocciano invece le Ferrari in terza fila con Charles Leclerc e Carlos Sainz, a quasi quattro decimi dal primo: troppo rispetto alla voglia di riscatto dopo il flop in Canada. Tra i big fuori in Q2 l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre respira aria nuova - quella portata da Flavio Briatore - l'Alpine che dopo le già buone prove di Gasly è riuscita a portare in Q3 entrambe le vetture. Per la Ferrari un sabato amaro: «Quando si è a tre decimi di distacco c'è bisogno di indagare, perché sicuramente c'è qualcosa che ora ci sfugge», le parole di un deluso Leclerc. Partenza della gara alle 15, diretta Sky.

