Formula 1.
21 novembre 2025 alle 01:11

Norris a Las vegas con la “febbre  del sabato sera” 

Dopo una domenica di sosta, la F1 riparte verso un finale di stagione da vivere tutto d'un fiato, con una sequenza di tre gare consecutive a cominciare dal gran premio di Las Vegas, in programma sabato sera (alle 5 della domenica mattina italiana su Sky Sport). Lando Norris, leader del mondiale, in Nevada taglierà il traguardo dei 150 GP. Il britannico é forte di una leadership in classifica solida sia nei confronti del suo compagno di squadra Oscar Piastri, distante 24 punti, sia in quelli di Max Verstappen, scivolato a 49 lunghezze dopo il Brasile.

Il leader

«Il primo posto nel campionato me lo sto godendo, il mio approccio continua ad essere quello di una gara alla volta. E sarà così fino alla fine. Mi sto godendo i posti in cui andiamo, le persone con cui sto lavorando. Mi sto godendo ogni sessione: vado in pista e ovviamente cerco sempre di vincere - ha detto in conferenza stampa - perché il sapore è sempre più dolce quando sali sul podio". Dopo il successo a San Paolo il titolo é sempre più vicino, ma lui non ha fretta: "Non è facile esprimersi così ogni volta, con tanti bravi piloti da affrontare. Le cose possono cambiare anche velocemente. Mi sento tranquillo, però non posso controllare tutto. Ma solo affrontate una sessione alla volta per non sentirmi in una situazione diversa rispetto all'ultima volta n Brasile, per esempio».

Gli inseguitori

Diverso lo stato d'animo di Oscar Piastri che dopo aver dominato la prima parte della stagione si è visto sorpassato dal compagno di squadra con Max Verstappen a recitare il ruolo di “terzo incomodo”. «Il mio approccio alle gare non cambia», ha spiegato l'olandese della Red Bull, «ho tanti punti da recuperare per cui non ci penso troppo alla lotta per il titolo». Sullo sfondo c'è la Ferrari, che si sta avviando alla fine della stagione in maniera rassegnata. Il rischio di chiudere l'anno senza alcuna vittoria è sempre più concreto e, dopo la debacle di Interlagos, sarà necessario il proverbiale colpo di coda per centrare la piazza d'onore nel Mondiale costruttori. Intanto ieri notte si sono disputate le prime “libere”. Una terza sessione stanotte (ore 1.30) e alle 5 di domani all’alba le qualifiche.

