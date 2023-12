«Norme sui tavolini da cambiare» 

«Le regole comunali vanno rispettate ma non c’è dubbio che il regolamento approvato dal Consiglio debba essere modificato». L’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia torna sul caso delle sanzioni contestate a due locali del centro storico per la violazione delle regole sulla musica. Il divieto di sistemare i tavolini all’aperto per 18 mesi è una punizione eccessiva anche per Giovanni Dore, promotore di dibattiti politici all’Exma. Florio e Ninnos non sono gli unici due locali finiti in castigo. Sorte analoga è toccata a Luchia, in viale Buoncammino, che dovrà restare chiuso per un mese, sino a gennaio, nel periodo di maggiore produttività.

Castigo eccessivo

Per essere chiari il regolamento sulla concessione del suolo pubblico è stato approvato a larga maggioranza nel 2018, quando a guidare Palazzo Bacaredda c’era Massimo Zedda. In oltre cinque anni poco è stato fatto dall’attuale Giunta guidata da Paolo Truzzu. «Quelle norme così restrittive sono eccessive», dice a denti stretti l’assessore Sorgia. «Il problema è amministrativo, inviterò la commissione alle Attività produttive a prendere in esame la vicenda e a modificare le norme che poi dovranno passare al vaglio del Consiglio comunale»

Svegliare il sonno

Giovanni Dore, promotore all’Exma dei dibattiti politici sulla città: «Una riflessione giuridica e politica della vicenda occorre farla, per evitare – come al solito - di finire nell’eterna “guerra” locali-avventori contro residenti con le varie componenti del Comune (politici e funzionari) ben coperti a giocare al noto scarica barile cittadino. L’articolo 18 del regolamento sulla concessione di suolo pubblico prevede che “Ai soggetti che hanno subito la sanzione della decadenza della concessione non è rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi”. Questa norma non solo è eccessiva, ma persino ridicola solo a pensare che le concessioni hanno durata annuale e la previsione di una sanzione doppia rispetto alla stessa durata della autorizzazione è roba che nemmeno nella Romania di Ceausescu avrebbero adottato. Quindi cari miei amici del Comune sciraisì e su sonnu – aggiunge in casteddaio – e cercate di porre rimedio a un regolamento tanto necessario, quanto pasticciato in molte parti».

Guai a Buoncammino

Nelle grinfie della Polizia locale è finito anche Claudio Ara, titolare del Luchia, a Buoncammino. «Per un calcolo sui metri quadri di suolo pubblico, mi hanno imposto la chiusura del locale dal primo dicembre al 2 gennaio». Una sanzione che Ara giudica eccessiva. «Sono i nostri amministratori, non i nostri carnefici. Non voglio nessun favoritismo ma solo riguardo verso il lavoro mio e dei miei 6 dipendenti. Sono stato costretto a fermarmi in uno dei periodi più produttivi dell’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA