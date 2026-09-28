Norme più strette per la sicurezza, slitta l’apertura della piscina 

Le nuove severe norme in tema di sicurezza per il filtraggio dell'acqua e l'allargamento della vasca da 5 a 6 corsie allungheranno i tempi di riapertura della piscina, inizialmente previsti questo autunno. L'impianto è chiuso da 4 anni ed è stato sottoposto a un'ingente intervento di manutenzione straordinaria ormai concluso, tant'è che il Comune conferma che sono in fase di valutazione due candidature per la gestione. «Tuttavia - anticipano gli assessori ai Lavori pubblici Manolo Mureddu e allo Sport Giorgia Meli - si sono manifestate delle novità: l'adeguamento di impianti, anche alla luce di recenti tragedie, e il potenziamento della vasca per poter diventare olimpionica». Si discuterà di ciò e quindi del nuovo percorso di ripristino della struttura in un incontro pubblico venerdì 2 ottobre alle 17.30 in aula consiliare, ma intanto si registra una mozione polemica di sette consiglieri della commissione consiliare Lavori pubblici (primo firmatario Gianluca Arru). La mozione contesta «interventi inizialmente non previsti, tempi di riapertura dell'impianto sempre disattesi» e impegna il sindaco «a verificare la data prevista per la pubblicazione del bando di affidamento della gestione e a comunicare la data di riapertura della piscina» . (a. s.)

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