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Gonnesa.
08 agosto 2026 alle 00:16

Normann nella rete europea dell’archeologia industriale 

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Il Villaggio Normann incassa un riconoscimento prestigioso: con l’omonima associazione è entrato a far parte della Erih (European Route of Industriala Heritage), la rete del Consiglio d’Europa nata per valorizzare il patrimonio dell’archeologia industriale in Europa. Fino a qualche anno fa l’ex villaggio minerario era praticamente dimenticato, sicuramente fuori dalla geografia dell’archeologia mineraria. Oggi invece è inserito a pieno titolo negli itinerari minerari della Sardegna Sud Occidentale.

L’ingresso in Erih è un riconoscimento importante nell’ambito della promozione: Erih è il principale network di informazione turistica del patrimonio industriale europeo, una vetrina internazionale in cui ora compare anche il Villaggio Normann, con la sua sezione nel portale europeo.

«Il successo di questo inserimento – si legge in una nota dell’associazione Villaggio Normann – si deve al progetto di rigenerazione avviato dall’associazione che nel 2018 si è costituita come Comunità Patrimoniale ispirandosi ai principi della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa del 2005». A sostegno del Villaggio e della sua valorizzazione ci sono il Comune di Gonnesa, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, il Parco Geominerario, ma anche la Fondazione di Sardegna, L’Università di Cagliari, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, più altre associazioni che collaborano con il Villaggio.

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