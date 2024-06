«Norma contraddittoria, l’autonomia contrattata tra Regioni ed esecutivo» 

Il rischio, dopo la maratona notturna per l’approvazione del disegno di legge Calderoli, è che una norma ordinaria produca effetti soverchianti rispetto a un’altra, come lo Statuto sardo, che ha rango costituzionale. Una delle contraddizioni della riforma delle autonomie differenziate, come rileva Carla Bassu, costituzionalista e docente di Diritto pubblico comparato all’Università di Sassari.

Professoressa, partiamo da questa anomalia.

«La riforma è piena di contraddizioni. Con il disegno di legge Calderoli si dà attuazione a una previsione costituzionale, rimasta lettera morta per più di vent’anni, perché venne inserita in Costituzione nel 2001. Il disegno di legge di per sé non è incostituzionale: una maggiore autonomia delle Regioni è prevista ma bisogna vedere ora che forma assume».

Questa norma ordinaria supera lo Statuto speciale?

«È una delle questioni controverse di questo ddl, che si rivolge alle regioni a statuto ordinario, e prevede per loro la possibilità di avere competenze su nuove materie, con un impatto enorme. Già la riforma del titolo V della Costituzione prevedeva più autonomia per le Regioni ordinarie, tanto che è dovuta intervenire una legge costituzionale ad hoc per allineare la situazione ma ora si rischia di ledere il contenuto delle specialità regionali. Il Ddl Calderoli è una norma procedurale che apre alla possibilità per le regioni di far crescere la loro autonomia su 23 materie, alcune cruciali come sanità, istruzione ed energia».

Come sarà attuata la richiesta di maggiore autonomia?

«Il nuovo sistema sarà dirompente perché rischia di esacerbare le diseguaglianze. È previsto che la maggiore autonomia venga contrattata con accordi bilaterali tra Regioni ed esecutivo, mentre il Parlamento è escluso, marginalizzato, nonostante sia l’organo dove invece siedono i rappresentanti di tutte le Regioni. Peraltro in Costituzione sta scritto che la Repubblica è una e indivisibile, quindi non si possono produrre sperequazioni».

Ma noi non potremmo cogliere l’occasione per far valere il nostro Statuto?

«Su questo, devo dirlo, c’è una responsabilità della Regione perché lo Statuto poteva essere attuato in modo più completo e avrebbe limitato i danni di una riforma contraddittoria. Si rischia il superamento delle Regioni ordinarie rispetto a quelle speciali proprio in tema di accesso ai diritti. Sembra una secessione dei ricchi, perché assicura un’impostazione premiale verso le regioni che hanno più disponibilità, e quindi possono assumere con maggiore forza la gestione di alcune materie, ma non tiene conto del principio di solidarietà, nonostante il Sud sia, ad esempio, un serbatoio di forza lavoro per il Nord».

Questi meccanismi non dovrebbero comunque essere evitati con i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni?

«Sui Lep, dal punto di vista metodologico, si è proceduto in modo irrazionale: per assicurare un grado minimo di godimento di diritti sociali su tutto il territorio nazionale, questi livelli dovevano essere definiti in modo preciso preventivamente. La norma prevede che ci siano due anni di tempo per indicare i Lep e nel frattempo la negoziazione sulle materie da assegnare alle Regioni può comunque andare avanti. La Costituzione riconosce le differenze ma anche il principio di solidarietà».

