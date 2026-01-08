“Norimberga”, il processo per Russell Crowe da Oscar 

Affacciandosi a un nuovo anno che eredità dall’ultimo quinquennio il peso di gravi destabilizzazioni geopolitiche, i percorsi della storia e i traguardi compiuti sul fronte delle norme internazionali suggeriscono più che mai un compito etico a cui è impossibile venir meno. Ancora oggi, le atrocità perpetrate a danno del popolo ebraico durante il secondo conflitto mondiale costituiscono un metro di paragone necessario per deliberare in ambito di giustizia sociale e di diritti umani, aiutandoci a stabilire un criterio più attendibile per riflettere sulla crisi contemporanea. È ciò che, in un lavoro a tavolino durato oltre dieci anni, ha cercato di compiere lo stimato James Vanderbilt, ricordato per aver scritto svariati blockbuster di successo, oltre che per pellicole acclamate tra cui “Zodiac”. Ispirato dall’opera letteraria “Il nazista e lo psichiatra” di Jack El-Hai, il cineasta ripercorre le tappe più significative del processo di Norimberga, muovendosi tra dramma storico e film giudiziario per intrecciare alla questione morale le oscure dinamiche dell’abnegazione al sistema, su cui diventa difficile, il più delle volte, esprimere un giudizio imparziale.

La trama

Alla vigilia della resa della Germania alle forze alleate, gli americani intervengono per rintracciare i militari tedeschi rimasti a piede libero sul territorio europeo. Tra essi, il 7 maggio 1945, in Austria, viene arrestato Hermann Göring, braccio destro di Hitler e suo successore diretto alla guida del Reich. Nel frattempo, i rappresentanti di Russia, Inghilterra, Francia e Stati Uniti intervengono in uno sforzo comune per istituire un tribunale che superi il diritto dei singoli stati, al fine di consegnare alla giustizia i responsabili dei crimini di guerra. Preparandosi alla causa legale con sede a Norimberga - luogo in cui, anni prima, furono promulgate le leggi razziali - l’esercito incarica lo psichiatra Douglas Kelley di delineare un profilo psicologico dei prigionieri, da cui emergono fin da subito le tendenze narcisistiche di Göring. Anche di fronte a una condanna che pare ineluttabile, sarà possibile neutralizzare un veterano vantatosi da sempre di non aver mai conosciuto la sconfitta? L’accuratezza storica è percepibile fin da subito sul piano visivo, tra scenografie e dettagli che aderiscono coerentemente ai materiali d’archivio. In parallelo, il ritmo del racconto appare ben calibrato nell’alternarsi delle varie sezioni, senza essere penalizzato dalla complessità dei contenuti. Il prezzo di questi pregi, tuttavia, risente delle scelte compiute in sede di scrittura: con uno stile romanzato e poco incline al taglio documentaristico, il tono complessivo appare spesso enfatico, tronfio e, in certi momenti, quasi tendente alla propaganda.

Il divo

Ciò grava inevitabilmente sulla tensione drammatica, che fallisce nel trasmettere l’urgenza delle poste in gioco, esaurendosi in una narrazione edulcorata e artificiosa. Inevitabilmente, le problematiche influiscono anche sulle performance degli attori, da cui si distingue tuttavia l’apprezzabile trasformazione fisica e la convincente presenza scenica di Russell Crowe. Di fronte a certi aspetti, “Norimberga” si rivela un’occasione in buona parte sprecata, nata certamente da validi presupposti, ma forse troppo vincolata a una cifra espressiva che fatica ad aderire alle esigenze del nostro tempo.

