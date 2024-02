«Norfieddu pronto a scendere in strada» 

Il suo corpo lungo circa 4 metri parte da una struttura di legno, rinforzata con staffe d’acciaio e bulloneria, imbottita e rivestita da un vestito di paglia cucito per l’interezza della sagoma da un nastro verde, il cappuccio nero copre il deforme viso ed il suo allestimento richiede una settimana di lavoro. Norfieddu è pronto al sacrificio sul rogo dopo la sfilata del 18 febbraio.

La storia

I custodi deI tradizionale fantoccio simbolo del Carnevale iglesiente sono i membri di un un gruppo culturale che quest’anno compie 70 anni e che da oltre 40 “curano” l’evento: «Avevo 10 anni quando cominciammo ad imbastire una sorta di pupazzo che chiamammo Norfieddu (nome ereditato dai nostri nonni), utile al rogo per Carnevale - spiega l’83enne Mario Fronteddu, presidente storico del “Gruppo Folk città d’Iglesias” - Da tempo immemore, dargli fuoco significa eliminare i mali dell’anno trascorso e lasciare spazio ai buoni propositi per quello appena arrivato». Dal 1979 l’associazione si occupa di allestire la sagoma e organizzare l’evento, ma Norfieddu in passato non aveva le attuali sembianze che ad oggi lo contraddistinguono. Ignazio Cossu, dirigente del gruppo spiega come il pupazzo cambiasse la propria fisionomia ad ogni edizione: «Fin quando nel 1991, anno in cui il Carnevale iglesiente fu abbinato alla lotteria Nazionale, il Comune decise di bandire un concorso fra artisti per poter definire la sagoma. Vinse l’iglesiente Stefano Cherchi - continua Cossu - e da allora la figura che prepariamo ha delle caratteristiche ben precise, che incarnano l’attuale fisionomia del fantoccio».Lo spettacolare rogo che chiude gli appuntamenti prima della Quaresima non si è sempre svolto nell’attuale location della scalinate di via Eleonora: «Per anni è stato bruciato nel campo del Cuore Immacolato, a Serra Perdosa, al Campo Sportivo Monteponi e per ultimo in piazza Sella. - prosegue Cossu - Poi dopo l’avvenimento di un piccolo incidente legato al lancio di una bomboletta spray fra le fiamme, si rese necessario svolgere l’evento in uno spazio apposito, che potesse garantire la sicurezza per tutti».

La preparazione

La preparazione di quello che appare come uno “spaventapasseri” si tramanda di generazione in generazione: «Ero ancora un bambino quando cominciai ad avvicinarmi alla creazione della sagoma di Norfieddu. - racconta Antonio Cossu, membro del direttivo dell’associazione - È un’operazione che necessita di un gruppo di persone che lavorano alla sua creazione per circa una settimana. Si parte con la costruzione della sagoma in legno, si rinforza la struttura in determinati punti, la s’imbottisce con la paglia tenuta insieme da un lungo nastro verde. Infine il suo capo viene coperto con un abbondante cappuccio di colore nero».

Il fantoccio è così pronto, accompagnato al tradizionale rogo dai membri di un’associazione che custodisce una tradizione che affonda le sue origini dai primi decenni dell’800, fin da quando appiccate le fiamme, la folla presente urlava all’unisono: “Norfieddu scancioffau d’anti abbruxau”.

